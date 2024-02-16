Компания Rosendahl Nextrom оборудовала свой технологический центр двумя совершенно новыми лабораторными линиями для производства LAN кабелей и волоконно-оптических кабелей. Потребителей и партнёров приглашают для тестирования современной инфраструктуры.

Собственный технологический центр компании Rosendahl Nextrom служит центром исследований, разработок и тестирования новых функций и программного обеспечения. Кроме того, он предоставляет клиентам и партнерам компании возможности для проведения испытаний на оборудовании технологического центра.

На начало этого года технологический центр компании Rosendahl Nextrom, расположенный в штаб-квартире компании в Австрии, был предназначен исключительно для тестирования кабелей передачи данных. Были установлены две новые лабораторные линии, одна – для производства оптических кабелей со свободной укладкой волокон в трубке и другая – для наложения изоляции кабелей категории 8, и в настоящее время они готовы для тестовых запусков и проведения испытаний:

Новая линия RL-R / OFC40 для производства оптических кабелей со свободной укладкой волокон в трубке обеспечивает эффективность по всем направлениям.

Оснащённая многочисленными функциями, направленными на повышение качества и производительности при одновременном сокращении брака, линия последнего поколения для производства оптических кабелей со свободной укладкой волокон в трубке знаменует собой значительный прогресс в области производства волоконно-оптических кабелей. Линия, отличающаяся компактной конструкцией, достигает скорость до 1200 м/мин. Посетители могут воочию убедиться в повышенной производительности усовершенствованного устройства для резки волокон, оптимизированного заполнения гидрофобным гелем, системы сушки кабелей при высоких скоростях и многом другом.

Линия RD-A - исключительное качество и непревзойденная скорость производства LAN кабелей.

Вторая установленная линия представляет собой высокоскоростную линию наложения изоляции для LAN кабелей категории 8. Основа линии состоит из надёжной группы из четырех экструдеров с высокоточным дозированием газа. К числу примечательных компонентов относятся секция охлаждения и автоматическое приёмное устройство, специально разработанные для работы при скоростях до 2500 м/мин.

Исследования и разработки как миссия

Г-н Йоханн Якель (Johann Jäkel), директор бизнес-подразделения компании Rosendahl Nextrom, подчеркнул, что исследования и разработки, проводимые с помощью этих новых лабораторных линий, помогут расширить инфраструктуру для клиентов и партнёров компании, а испытания на новом лабораторном оборудовании помогут повысить качество и эффективность производства. Это беспроигрышная ситуация для всех участников, которая ещё больше укрепляет стратегическое партнерство с клиентами компании.