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СИБУР и ОЭЗ "Алабуга" сформируют научно-промышленный парк на севере Казани

16 февраля 2024, 14:00 474 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: sibur.com

«Казаньоргсинтез», входящий в состав СИБУРа, и особая экономическая зона «Алабуга» подписали соглашение о намерениях по созданию индустриального парка «Северные ворота». Формирование парка будет способствовать развитию технологической независимости всей нефтехимической отрасли и обеспечению населения и промышленности новыми синтетическими материалами.

На одной площадке будет создана цепочка от научных исследований по созданию новых полимеров до их пилотного и далее массового производства на производственных мощностях компании.

Ключевым проектом в рамках нового партнерства станет создание центра научных исследований и масштабирования технологий нового поколения СИБУРа, который разместится в создаваемом Деловом квартале компании на севере Казани. Его задачами станут разработка новых катализаторов, новых технологий и материалов. В центре будут вестись разработки полного цикла – от лабораторных исследований до создания промышленных технологий и их коммерциализации.

Кроме того, предполагается, что индустриальный парк «Северные ворота» будет включать в себя перспективные производства новых типов современных синтетических материалов для ключевых отраслей экономики, а также инвестиционные проекты третьих сторон по их дальнейшей переработке.

В связке с научно-прикладным центром планируется создать производство катализаторов для обеспечения технологической независимости индустрии производства в России нефтехимической продукции совокупным объемом более 10 млн тонн в год.

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Метки: СИБУР, АЛАБУГА, КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ, ИНВЕСТПРОЕКТ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

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