RusCable Insider #345
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В Санкт-Петербурге реконструируют участок Северной улицы от Ростовской улицы до Колпинского шоссе, сообщает RosTender.info.
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Дирекция транспортного строительства» проводит тендер на разработку рабочей документации и последующий ремонт. Прием заявок на участие открыт до 4 марта. Объем выделенных средств составит 1,1 млрд рублей.
Согласно документации, планируется также реконструировать перекресток с Ростовской улицей. Работы должны будут завершиться не позднее 1 ноября 2025 года.
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