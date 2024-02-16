В Санкт-Петербурге реконструируют участок Северной улицы от Ростовской улицы до Колпинского шоссе, сообщает RosTender.info.

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Дирекция транспортного строительства» проводит тендер на разработку рабочей документации и последующий ремонт. Прием заявок на участие открыт до 4 марта. Объем выделенных средств составит 1,1 млрд рублей.

Согласно документации, планируется также реконструировать перекресток с Ростовской улицей. Работы должны будут завершиться не позднее 1 ноября 2025 года.