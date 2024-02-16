Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

В Санкт-Петербурге выделили 1,1 млрд на реконструкцию Северной улицы

16 февраля 2024, 16:15 410 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

В Санкт-Петербурге реконструируют участок Северной улицы от Ростовской улицы до Колпинского шоссе, сообщает RosTender.info.

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Дирекция транспортного строительства» проводит тендер на разработку рабочей документации и последующий ремонт. Прием заявок на участие открыт до 4 марта. Объем выделенных средств составит 1,1 млрд рублей.

Согласно документации, планируется также реконструировать перекресток с Ростовской улицей. Работы должны будут завершиться не позднее 1 ноября 2025 года.

Обсудить на форуме
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

Мы запустили подписку RusCable Плюс!

Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!

Оформить подписку за 45р/день

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
16.02.2024
Алиханов оценил инвестиции в застройку на променаде в Светлогорске в 7 млрд рублей
16.02.2024
СИБУР и ОЭЗ "Алабуга" сформируют научно-промышленный парк на севере Казани
16.02.2024
Энергетики увеличили мощность ряда трансформаторных подстанций в Симферопольском районе
16.02.2024
В опорном вузе Ростовской АЭС открылся Центр оценки и развития универсальных компетенций для студентов
16.02.2024
"Россети Кубань" отремонтировала 830 км ЛЭП в тимашевском энергорайоне
Другие новости рубрики Контракты
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+