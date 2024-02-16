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Энергетики увеличили мощность ряда трансформаторных подстанций в Симферопольском районе

16 февраля 2024, 17:00 385 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: КРЫМЭНЕРГО
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16 февраля 2024 года специалисты ГУП РК «Крымэнерго» успешно реализовали комплекс мероприятий по обеспечению бесперебойного электроснабжения потребителей на территории Симферопольского района.

 ГУП РК «Крымэнерго» ежегодно ведет работы по строительству, модернизации и техническому обслуживанию электрических сетей с целью повышения надежности и качества энергоснабжения существующих потребителей, а также создания возможности присоединения к сетям новых заявителей.

В частности, 16 февраля 2024 года в рамках субсидии, предоставленной по указанию Главы Республики Крым Сергея Аксенова из республиканского бюджета, энергетики выполнили замену 31 комплектной трансформаторной подстанции в Симферопольском районе.

Смонтированы энергоузлы в селах Лазаревка, Винницком, Межгорье, Денисовка, Кленовка, Пожарском, Мирном, Донском, Живописном, Заречном, Новоселовка, Донском, Краснолесье, Кольчугино, Тепловка, Прудовом, Чистеньком (в т.ч. СНТ «Геофизик»), Партизанском, Трудолюбово, Добром, Дубки, Левадки, Мирном, Урожайном, Ключи, Раздолье. Суммарный объем предоставленной мощности составил 12,6 МВА.

В настоящее время работники предприятия ведут пусконаладочные испытания и переподключают действующих абонентов к новым энергообъектам.

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Метки: КРЫМЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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