В 2024 году Усть-Лабинский филиал компании «Россети Кубань» в рамках ремонтной программы повысит надежность работы 180 км линий электропередачи (ЛЭП) распределительной сети 0,4-10 кВ в Усть-Лабинском, Тбилисском, Выселковском и Кореновском районах Краснодарского края.

Специалисты заменят порядка 300 стоек и железобетонных приставок, а также элементы подвесной арматуры и более тысячи изоляторов. Для увеличения пропускной способности ЛЭП 45 км провода будут заменены на провод большего сечения. Кроме того, запланирован капитальный ремонт более 80 комплексных трансформаторных подстанций.

– Задача, которую мы ставим перед собой – качественно и в установленные сроки выполнить запланированный объем ремонтов, чтобы обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей. Для нас важен каждый районный центр и населенный пункт, где от электроэнергии зависит комфорт граждан и работа различных учреждений, – пояснил директор Усть-Лабинских электрических сетей Вадим Макушин.

Специалисты продолжат выполнять замену вводов в дома сельских жителей с применением самонесущего изолированного провода (СИП). СИП устойчив к механическим повреждениям и сложным погодным условиям. Его использование поможет снизить количество технологических нарушений, вызванных гололедообразованием, налипанием снега и сильным ветром, а также повысить безопасность и надежность электроснабжения.

Большое внимание энергетики уделят и расчистке трасс линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности. Это позволит снизить вероятность возникновения технологических нарушений из-за падения веток и деревьев на провода во время непогоды. Кроме того, строительные работы, ремонт коммуникаций, реконструкция и возведение зданий, детских и спортивных площадок, проведение массовых мероприятий в охранных зонах должны быть согласованы с энергокомпанией.

Усть-Лабинский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией четыре муниципальных образования Краснодарского края: Выселковский, Кореновский, Тбилисский, Усть-Лабинский районы. В зоне ответственности филиала – 62 подстанции 35-110 кВ и 2 050 трансформаторных подстанций общей установленной мощностью 492 МВА.