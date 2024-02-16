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"Россети Кубань" отремонтировала 830 км ЛЭП в тимашевском энергорайоне

16 февраля 2024, 13:45 444 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Кубань
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Фото: rosseti-kuban.ru

Фото: rosseti-kuban.ru

Энергетики Тимашевского филиала компании «Россети Кубань» в течение 2023 года отремонтировали более 830 км воздушных линий электропередачи (ЛЭП) различного класса напряжения, которые обеспечивают электроэнергией Тимашевский, Калининский, Каневской, Брюховецкий и Приморско-Ахтарский районы Краснодарского края с общей численностью населения более 300 тыс. человек.

В ходе работ специалисты заменили 367 опор, более 50 км провода и 5,6 тыс. изоляторов. Также специалисты установили 570 птицезащитных устройств (ПЗУ) и выполнили расчистку 51 га просек вдоль воздушных трасс линий электропередачи.

– Проведенные в 2023 году мероприятия позволят сократить износ, повысить пропускную способность ЛЭП, уменьшить технические потери электроэнергии и эксплуатационные затраты, – рассказал директор Тимашевских электрических сетей Сергей Соболев. – Новые изоляторы, изготовленные из закаленного стекла, обладают повышенной механической прочностью, устойчивостью к перепадам температур и воздействию окружающей среды. А ПЗУ уберегут пернатых от поражения электрическим током и обеспечат защиту энергообъектов от продуктов жизнедеятельности птиц, что снизит риск возникновения внештатных ситуаций.

Тимашевские электрические сети обслуживают территорию общей площадью более 9,3 тыс. кв. км с численностью населения свыше 370 тыс. человек. В зону ответственности филиала входят пять административных районов Краснодарского края: Тимашевский, Каневской, Брюховецкий, Калининский, Приморско-Ахтарский. Основное оборудование филиала включает 20 подстанций напряжением 110 кВ, 64 подстанции напряжением 35 кВ и 2 339 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Протяжённость воздушных линий электропередачи составляет более 10 тыс. км.

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Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 

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