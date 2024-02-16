Филиал «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» с превышением плана реализовал ремонтную программу 2023 года. Выполнение физических объемов составило 104%.

В течение прошлого года в рамках подготовки электросетевого комплекса Ставрополья к работе в сложных метеоусловиях осенне-зимнего периода выполнен ремонт подстанционного оборудования: 392 выключателей, 514 разъединителей и 21 силового трансформатора. Необходимые регламентные работы проведены на 1 346 трансформаторных подстанциях.

Кроме того, специалисты отремонтировали 643 км воздушных линий электропередачи напряжением 35-110 кВ и порядка 1 350 км сетей напряжением 0,4-20 кВ. Энергетики заменили на линейных объектах почти 1,7 тысячи опор, более 405 км провода и свыше 15,6 тысячи изоляторов. На высоковольтных линиях электропередачи установили 600 метров грозозащитного троса и 139 птицезащитных устройств.

Особое внимание уделено профилактическим мероприятиям по расчистке охранных зон линий электропередачи от густой растительности, представляющей серьезную угрозу надежности электроснабжения потребителей при неблагоприятных погодных условиях. Эта работа проведена на площади 182 га.

Своевременная и качественная реализация мероприятий ремонтной программы позволяет энергетикам филиала «Ставропольэнерго» ежегодно обеспечивать необходимые условия для успешного прохождения осенне-зимнего периода.