На западе столицы началась подготовка территории бывшей промзоны «Кунцево» к строительству многофункционального городского кластера, сообщили в пресс-службе компании «Главстрой».

«На месте бывшей производственной территории «Кунцево» появится кластер с жилой, социальной, общественной, коммерческой и рекреационной функциями. Запланировано создание примерно 1,3 тыс. рабочих мест, что позволит значительно преобразить масштабную территорию района и эффективно интегрировать ее в жизнь города», – пояснили в пресс-службе.

Сейчас разработан проект освобождения площадки для проведения строительных работ, ведется снос старых зданий и сооружений. На территории будущей застройки проведены изыскания, продолжается проектирование.

Земельные участки для последующей передачи городу сформированы по программе реновации. Там планируется построить порядка 156,3 тыс. кв. м жилья. Всего запроектировано возведение 600 тыс. кв. м жилой недвижимости, а также более 13,2 тыс. кв. м объектов коммерческой инфраструктуры.

На территории комплекса запланировано строительство двух детских садов и здания дополнительного образования, для проектирования которого «Главстрой» начал подбор подрядчика в соответствии с техзаданием, полученным от Департамента образования Москвы.

На территории также создадут парковое пространство площадью 1,4 га. Он станет частью природного Кунцевского лесопарка.

Сейчас на площадке строительства продолжаются работы по снятию санитарно-защитных зон от соседних предприятий и согласование транспортной схемы территории застройки в Москомархитектуре.

Проект комплексного развития участка бывшей промзоны «Кунцево» реализуется в рамках городской программы «Индустриальные кварталы». Ее курирует Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Ранее здесь находились цеха бывшего Кунцевского комбината железобетонных изделий и технически устаревшее автомобильное предприятие.