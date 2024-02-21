Генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский открыл годовую профессиональную Коллегию, посвященную подведению итогов деятельности энергокомпании за 2023 год и утверждению первоочередных задач на 2024 год.



Мероприятие собрало в Липецке более 200 человек: руководителей исполнительного аппарата и 20-ти филиалов Обществ, начальников районов электрических сетей, председателей профсоюзных организаций, лидеров Советов молодежи, а также директоров корпоративных учебных центров. К работе Коллегии посредством видеосвязи присоединились свыше 20 тысяч человек.



Игорь Маковский подчеркнул, что сегодня энергетики работают в стремительно меняющихся условиях: противостоят воздействию небывалых погодных аномалий, а также внешним угрозам, которые затрагивают уже не только приграничные территории, но и другие регионы ЦФО и ПФО. Несмотря на это, все заданные на 2023 год целевые показатели были достигнуты.



Глава Обществ также отметил, что 2024-й объявлен в компании «Годом физической культуры и спорта», в рамках которого запланирован ряд мероприятий: марафон «Энергия спорта», сдача нормативов ГТО, летняя спартакиада, фестиваль «Папа, мама, я – спортивная семья», – по итогам которых будет определен самый спортивный и активный филиал.

«В нашей профессии, как и в спорте, нужно уметь работать на результат, добиваться поставленных целей. При этом очень важна как индивидуальная, так и командная работа. Мы уже не раз доказывали, что умеем трудиться слаженно, уверенно – при любых условиях продолжать развиваться и идти вперед. Благодарю весь наш многотысячный коллектив за работу в непростом 2023 году. У нас амбициозные планы на 2024 год, уверен, мы справимся с ними!» – сказал Игорь Маковский.