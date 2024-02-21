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Минтранс в этом году планирует достроить девять ВПП в регионах РФ

21 февраля 2024, 16:30 389 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: interfax.ru
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Сайт аэропорта Шереметьево

Фото: Сайт аэропорта Шереметьево

Минтранс РФ в 2024 году планирует достроить и сдать в эксплуатацию девять взлетно-посадочных полос (ВПП) в региональных аэропортах, сообщил замглавы ведомства Василий Десятков.

"На 2024 год у нас стоит задача построить в рамках окончания КПМИ (Комплексного плана магистральной инфраструктуры — ИФ) 13 объектов, из них девять взлетно-посадочных полос и четыре объекта инфраструктуры", — сказал Десятков на "Форуме национальных достижений: транспорт" в рамках выставки "Россия".

Согласно его презентации, речь идет о ВПП в Кемерово, Мирном, Орле, Охотске, Полярном, Томске, Воронеже, Грозном и Беринговском.

"В этом году в январе мы получили уже заключение на взлетно-посадочную полосу в Кемерово — это первый этап в рамках финансирования, которое было выделено. Ввели первый этап ВПП в Полярном. И на сегодня мы уже закончили реконструкцию в Томске — получили заключение", — отметил Десятков.

В 2023 году, по его словам, введено девять ВПП — "практически столько же, сколько за четыре года до этого".

"Не все заканчивается у нас в 2024 году — шесть объектов у нас переходят на 2025 год. Это объекты ВПП Бодайбо, Тиличики, Махачкала, Йошкар-Ола, аэродромная инфраструктура Мурманска и аэровокзальный комплекс в Грозном", — добавил Десятков.

В рамках разрабатываемого национального проекта "Транспорт" будет подготовлена федеральная программа развития региональных аэропортов, отметил замминистра.

"Совместно с Росавиацией министерство транспорта наметило к реализации до 2030 года 111 аэропортов к реконструкции и капитальному ремонту. Они разделяются: 51 ВПП капитального ремонта и 61 ВПП — это реконструкция. Механизмы финансирования сейчас прорабатываются: где бюджет, где внебюджетные источники. Будут приняты решения, утверждены в 2024 году, и пойдет реализация", — сказал он.

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Метки: МИНТРАНС, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство Транспорт 

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