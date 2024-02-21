Минтранс РФ в 2024 году планирует достроить и сдать в эксплуатацию девять взлетно-посадочных полос (ВПП) в региональных аэропортах, сообщил замглавы ведомства Василий Десятков.

"На 2024 год у нас стоит задача построить в рамках окончания КПМИ (Комплексного плана магистральной инфраструктуры — ИФ) 13 объектов, из них девять взлетно-посадочных полос и четыре объекта инфраструктуры", — сказал Десятков на "Форуме национальных достижений: транспорт" в рамках выставки "Россия".

Согласно его презентации, речь идет о ВПП в Кемерово, Мирном, Орле, Охотске, Полярном, Томске, Воронеже, Грозном и Беринговском.

"В этом году в январе мы получили уже заключение на взлетно-посадочную полосу в Кемерово — это первый этап в рамках финансирования, которое было выделено. Ввели первый этап ВПП в Полярном. И на сегодня мы уже закончили реконструкцию в Томске — получили заключение", — отметил Десятков.

В 2023 году, по его словам, введено девять ВПП — "практически столько же, сколько за четыре года до этого".

"Не все заканчивается у нас в 2024 году — шесть объектов у нас переходят на 2025 год. Это объекты ВПП Бодайбо, Тиличики, Махачкала, Йошкар-Ола, аэродромная инфраструктура Мурманска и аэровокзальный комплекс в Грозном", — добавил Десятков.

В рамках разрабатываемого национального проекта "Транспорт" будет подготовлена федеральная программа развития региональных аэропортов, отметил замминистра.