Специалисты Улан-Удэнского приборостроительного производственного объединения (У-УППО) «Концерна Радиоэлектронные технологии» успешно завершили заводские испытания новейших электродвигателей для авиабеспилотников. С перспективной разработкой в ходе рабочего визита в Бурятию ознакомился полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Полпреду продемонстрировали новую линейку двигателей для беспилотных авиационных систем, а также электрофильтры. Юрий Трутнев поставил задачу продолжить и усилить работу в данном направлении.

«Первая опытная партия современных электродвигателей уже прошла заводские испытания, а также испытания в качестве установленных образцов на беспилотный летательный аппарат самолетного типа «Буря-10». Изделия производятся полностью из отечественных комплектующих и, в отличие от иностранных аналогов, имеют меньший вес при более высоком КПД. Предприятие готово поставить на производство всю линейку изделий. Для этого имеется необходимый кадровый потенциал и станочный парк», – отметил генеральный директор У-УППО Владимир Лучников.

Сегодня Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение является единственным предприятием на территории Сибири и Дальнего Востока, разрабатывающим современную линейку бесколлекторных, шаговых электродвигателей и генераторов. Подобные типы двигателей используются в производстве авиационных беспилотников, в промышленности и машиностроении.

На данный момент на предприятии разработано и осваивается производство четырех видов электродвигателей, которые получили названия в честь байкальских ветров: «Сарма», «Хиус», «Баргузин», «Култук». Каждый отличается по ряду параметров, в том числе – по мощности.