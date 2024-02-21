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Собянин: еще 12 площадок включены в программу реновации

21 февраля 2024, 15:45 448 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: stroi.mos.ru
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

12 новых стартовых площадок включено в программу реновации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Возведенные новостройки позволят расселить 36 старых домов и предоставить комфортное жилье 6,5 тыс. человек», – написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Как уточняется на портале mos.ru, новые площадки расположены в девяти районах Москвы в шести округах. На них можно возвести  178,1 тыс. кв. м недвижимости.  

Стартовые площадки расположены в шести столичных округах:

  • в центре – в районе Пресненский по адресам: 2-я Черногрязская ул., вл. 11/15 и Шелепихинская наб., вл. 26;
  • на севере – в районах Головинский на ул. Онежская, вл. 6) и Коптево на ул. Коптевская, вл. 34, корп. 2;
  • на северо-востоке – в районах Лосиноостровский на ул. Лётчика Бабушкина, вл. 36-38 и ул. Изумрудная, вл. 48) и Останкинский на ул. Большая Марьинская, вл. 8-10 и ул. Бочкова, вл. 7;
  • на востоке – в районах Измайлово на ул. 9-я Парковая, вл. 52, корп. 1 и Преображенское на ул. Знаменская, вл. 10;
  • на юго-востоке – в районе Текстильщики на ул. Артюхиной, вл. 21-27;
  • на юго-западе в районе Зюзино на ул. Керченская, вл. 10).

Строительство на новых площадках позволит расселить 2548 квартир из 36 домов старого жилфонда, новое комфортное жилье получат 6,5 тыс. человек.

Всего для строительства новых домов по программе реновации подобрано 614 площадок общей площадью около 10,1 млн кв. м. Уже переехали или находятся в процессе переселения 154,1 тыс. жителей.

Москва – один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза – с 3 млн до 5-7 млн кв. метров в год.

Напомним, программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром столицы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. В нее включено 5175 домов – это более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. метров, в которых проживает почти 1 млн москвичей. Первые новоселы переехали по реновации в феврале 2018 года.

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Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА, РЕНОВАЦИЯ
Отрасль: Строительство 

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