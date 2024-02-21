В утвержденную приказом Минэнерго России Схему и программу развития электроэнергетических систем России (СиПР ЭЭС России) на 2024–2029 годы включен прогноз потребления электрической энергии и мощности и основные технические решения по развитию энергосистемы Мурманской области.

В соответствии с разработанным Системным оператором прогнозом, в 2024–2029 годы в энергосистеме ожидается увеличение потребления электрической энергии со среднегодовым темпом прироста 4,2%. К 2029 году потребление электроэнергии достигнет 15,2 млрд кВт∙ч. Максимальное потребление электрической мощности ожидается на уровне 2,6 ГВт со среднегодовым увеличением на 6,0%.

Для исключения существующих рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений, в Мурманской области в 2026 году планируется подключение ВЛ 330 кВ Выходной – Мончегорск в собственные ячейки на ПС 330 кВ Выходной и ПС 330 кВ Мончегорск с реконструкцией ПС 330 кВ Выходной, ПС 330 кВ Мончегорск и образованием второй цепи ВЛ 330 кВ между ПС 330 кВ Мончегорск и ПС 330 кВ Выходной.

Для обеспечения производства комплексов по производству сжиженного природного газа ООО «НОВАТЭК-Мурманск» в рамках процедуры технологического присоединения будет построена ПС 330 кВ Арктика и 358 км ВЛ 330 кВ.

Новая модель планирования перспективного развития отрасли введена 1 января 2023 года в соответствии с поправками в Федеральный закон № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». В спектр задач Системного оператора включена разработка двух программных документов – Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики сроком на 18 лет и Схемы и программы развития электроэнергетических систем России на ближайшие 6 лет с включением в последнюю планов по развитию региональных энергосистем в части системообразующей сети напряжением 110 кВ и выше. Передача функций разработки СиПР Системному оператору направлена на повышение качества и прозрачности документов перспективного планирования, а также увеличение экономической эффективности принимаемых технических решений по формированию будущего облика энергосистемы при соблюдении установленных параметров ее надежности.