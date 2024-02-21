Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 
  • Главная
  • Новости
  • Модернизация
  • В энергосистеме Мурманской области до 2029 года запланировано строительство новой подстанции 330 кВ и более 400 километров линий электропередачи 110–330 кВ

В энергосистеме Мурманской области до 2029 года запланировано строительство новой подстанции 330 кВ и более 400 километров линий электропередачи 110–330 кВ

21 февраля 2024, 16:00 399 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: АО СО ЕЭС
Авторы и источники / Правообладателям

В утвержденную приказом Минэнерго России Схему и программу развития электроэнергетических систем России (СиПР ЭЭС России) на 2024–2029 годы включен прогноз потребления электрической энергии и мощности и основные технические решения по развитию энергосистемы Мурманской области.

В соответствии с разработанным Системным оператором прогнозом, в 2024–2029 годы в энергосистеме ожидается увеличение потребления электрической энергии со среднегодовым темпом прироста 4,2%. К 2029 году потребление электроэнергии достигнет 15,2 млрд кВт∙ч. Максимальное потребление электрической мощности ожидается на уровне 2,6 ГВт со среднегодовым увеличением на 6,0%.

Для исключения существующих рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений, в Мурманской области в 2026 году планируется  подключение ВЛ 330 кВ Выходной – Мончегорск в собственные ячейки на ПС 330 кВ Выходной и ПС 330 кВ Мончегорск с реконструкцией ПС 330 кВ Выходной, ПС 330 кВ Мончегорск и образованием второй цепи ВЛ 330 кВ между ПС 330 кВ Мончегорск и ПС 330 кВ Выходной.

Для обеспечения производства комплексов по производству сжиженного природного газа ООО «НОВАТЭК-Мурманск» в рамках процедуры технологического присоединения будет построена ПС 330 кВ Арктика и 358 км ВЛ 330 кВ.

Новая модель планирования перспективного развития отрасли введена 1 января 2023 года в соответствии с поправками в Федеральный закон № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». В спектр задач Системного оператора включена разработка двух программных документов – Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики сроком на 18 лет и Схемы и программы развития электроэнергетических систем России на ближайшие 6 лет с включением в последнюю планов по развитию региональных энергосистем в части системообразующей сети напряжением 110 кВ и выше. Передача функций разработки СиПР Системному оператору направлена на повышение качества и прозрачности документов перспективного планирования, а также увеличение экономической эффективности принимаемых технических решений по формированию будущего облика энергосистемы при соблюдении установленных параметров ее надежности.

Обсудить на форуме
Метки: СО ЕЭС, ОДУ СЕВЕРО-ЗАПАДА, СИПР
Отрасль: Электроэнергетика 

Мы запустили подписку RusCable Плюс!

Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!

Оформить подписку за 45р/день

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
21.02.2024
"Россети" завершили проект присоединения к сетям Труновской ВЭС на Ставрополье
21.02.2024
"Россети Ленэнерго" обеспечили электроэнергией строительство трамвайной линии "Купчино – Шушары – Славянка"
21.02.2024
Новые электродвигатели КРЭТ для беспилотников прошли заводские испытания
21.02.2024
Николай Шульгинов: "Минэнерго России продолжает работу над Энергостратегией России до 2050 года"
21.02.2024
Резидент "Сколково" внедрит аналитические инструменты для оптимизации процессов на промышленных предприятиях
Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно