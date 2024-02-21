В столице реконструируют ВЗУ Крекшино

В Москве проведут реконструкцию водозаборного узла ВЗУ "Крекшино", сообщает RosTender.info.

Акционерное общество "Мосводоканал" принимает заявки на участие в тендере до 11 марта. С победителем заключается контракт на сумму 446,1 млн рублей. Источником финансирования служат собственные средства заказчика.

Проектом предусмотрена реконструкция существующего ВЗУ «Крекшино» с увеличением производительности водозаборного узла до 2500 м3/сут для обеспечения водоснабжения перспективных потребителей. Для этого необходимо выполнить устройство двух новых скважин, а также совмещенной станции водоподготовки и насосной станции второго подъема. Окончание выполнения работ по реконструкции запланировано на конец июля 2025 года.