В столице реконструируют ВЗУ Крекшино

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В Москве проведут реконструкцию водозаборного узла ВЗУ "Крекшино", сообщает RosTender.info.
Акционерное общество "Мосводоканал" принимает заявки на участие в тендере до 11 марта. С победителем заключается контракт на сумму 446,1 млн рублей. Источником финансирования служат собственные средства заказчика.
Проектом предусмотрена реконструкция существующего ВЗУ «Крекшино» с увеличением производительности водозаборного узла до 2500 м3/сут для обеспечения водоснабжения перспективных потребителей. Для этого необходимо выполнить устройство двух новых скважин, а также совмещенной станции водоподготовки и насосной станции второго подъема. Окончание выполнения работ по реконструкции запланировано на конец июля 2025 года.
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