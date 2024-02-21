"Новапорт" в 2024-2026 гг. планирует достроить и сдать в эксплуатацию новые терминалы в 13 аэропортах РФ, сообщил основатель холдинга Роман Троценко.

"Мы каждый год сдаем 4-5 новых терминалов, которые строятся на наши денежные средства по графику, согласованному с Минтрансом. По 2023 году мы сдали Кемерово, Новосибирск, самый большой терминал вне Москвы — Владикавказ и международный терминал в Саранске", — сказал Троценко на "Форуме национальных достижений: транспорт" в рамках выставки "Россия".

"В 2024 году мы ожидаем сдачу Ставрополя, Томска, Магадана, в конце году — Улан-Удэ и Воронеж — то есть пять новых терминалов будет построено за 2024 год. Мы не останавливаемся: на 2025 год у нас по программе стоит Мурманск, второй терминал в Тюмени, Кавказские Минеральные Воды — огромный терминал, который станет главным пересадочным хабом на юге страны, и Барнаул", — продолжил он.

В планах "Новапорта" на 2026 год, по его словам — сдача терминалов в аэропортах Магнитогорска, Читы, Калининграда, Челябинска. Также планируется начать расширение терминального комплекса в Кемерово, "в котором у нас новый терминал, но мы видим, что пассажиропоток растет".

На конец 2021 года холдинг "Новапорт" владел или управлял контрольными пакетами в 21 региональном аэропорту: в Новосибирске, Челябинске, Волгограде, Томске, Астрахани, Чите, Тюмени, Перми, Мурманске, Кемерово, Минеральных Водах, Калининграде, Улан-Удэ, Владикавказе, Воронеже, Саранске, Белгороде, Нальчике и в грузовом терминале "Пулково" (Санкт-Петербург), а также миноритарными пакетами (48-49%) в аэропортах Барнаула и Ставрополя. В 2021 году "Новапорт" также стал владельцем 74% в компании-операторе аэропорта Пскова.

Через компанию "Аэропорты большой страны" (совместное предприятие с группой "Аэропорты регионов") "Новапорт" участвует в капитале аэропортов Благовещенска, Магадана, Оренбурга, Орска, Магнитогорска и Элисты.