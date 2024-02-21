"Россети Кубань" отремонтирует 2,7 тыс. км ЛЭП

В 2024 году компания «Россети Кубань» планирует выполнить ремонт 2,7 тыс. км линий электропередачи (ЛЭП) различного класса напряжения, а также оборудования ряда высоковольтных подстанций и свыше 830 комплектных трансформаторных подстанций (КТП). Технические мероприятия на энергообъектах позволят подготовить электросетевой комплекс Краснодарского края и Республики Адыгея к периоду максимума нагрузок и способствуют его развитию.

На высоковольтных подстанциях специалисты проведут ремонт девяти трансформаторов, 1 049 выключателей, 1 135 разъединителей и 727 отделителей, короткозамыкателей. Для улучшения качества электроснабжения бытовых потребителей будет отремонтировано 837 КТП.

Кроме того, в 2024 планируется выполнить ремонт ЛЭП 35-110 кВ общей протяженностью более 400 км. Энергетики заменят 54 тыс. изоляторов, 240 опор, а также около трех км провода. Для снижения рисков нарушения электроснабжения потребителей при неблагоприятных погодных условиях специалисты смонтируют и заменят 107 км грозозащитного троса, который защитит линии электропередачи от прямых ударов молнии.

В ходе ремонта 2,3 тыс. км воздушных ЛЭП распределительной сети 0,4-10 кВ энергокомпания осуществит мероприятия по замене вводов к домовладениям потребителей с использованием современного самонесущего изолированного провода (СИП). СИП устойчив к механическим повреждениям и сложным погодным условиям. Его использование поможет снизить количество технологических нарушений, вызванных гололедообразованием, налипанием снега и сильным ветром, что особенно важно для черноморского побережья.

Главная цель ремонтной программы «Россети Кубань» – повышение надежности электроснабжения потребителей Краснодарского края и Республики Адыгеи и подготовка электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду 2024/2025 г.г. Основные мероприятия по ремонту объектов сети 35 кВ и выше планируется реализовать до 30 сентября текущего года.