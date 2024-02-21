Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

"Россети Ленэнерго" обеспечили электроэнергией строительство трамвайной линии "Купчино – Шушары – Славянка"

21 февраля 2024, 17:15 396 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Ленэнерго
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Pixabay.com

Фото: Pixabay.com

Специалисты «Россети Ленэнерго» выделили почти 500 кВт мощности для строительства первого участка трамвайной линии «Купчино – Шушары – Славянка», который пройдет от Балканской площади до Шушарской дороги. Источник электроснабжения – подстанция 35 кВ «Шушары».

В рамках проведенных работ специалисты компании смонтировали систему учета электроэнергии на опоре воздушной линии электропередачи 6 кВ. Скоростная трамвайная линия «Купчино – Шушары – Славянка» – один из крупнейших транспортных проектов Санкт-Петербурга. Ее протяженность составит 21 км. Линия пройдет по территории Московского, Фрунзенского и Пушкинского районов города.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения. Подать заявку на присоединение к сетям энергокомпании можно не выходя из дома: на онлайн-ресурсе «Портал-ТП.РФ», через Личный кабинет клиента на сайте компании, а также с помощью мобильного приложения «Россети» и «Клиент Ленэнерго».

Обсудить на форуме
Метки: РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГОС, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
21.02.2024
Николай Шульгинов: "Минэнерго России продолжает работу над Энергостратегией России до 2050 года"
21.02.2024
Инициатива КРДВ о создании фонда развития локальной энергетики вошла в ТОП-100 сильных идей и получит поддержку АСИ
21.02.2024
"Россети" завершили проект присоединения к сетям Труновской ВЭС на Ставрополье
21.02.2024
Резидент "Сколково" внедрит аналитические инструменты для оптимизации процессов на промышленных предприятиях
21.02.2024
В энергосистеме Мурманской области до 2029 года запланировано строительство новой подстанции 330 кВ и более 400 километров линий электропередачи 110–330 кВ
Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно