Специалисты «Россети Ленэнерго» выделили почти 500 кВт мощности для строительства первого участка трамвайной линии «Купчино – Шушары – Славянка», который пройдет от Балканской площади до Шушарской дороги. Источник электроснабжения – подстанция 35 кВ «Шушары».

В рамках проведенных работ специалисты компании смонтировали систему учета электроэнергии на опоре воздушной линии электропередачи 6 кВ. Скоростная трамвайная линия «Купчино – Шушары – Славянка» – один из крупнейших транспортных проектов Санкт-Петербурга. Ее протяженность составит 21 км. Линия пройдет по территории Московского, Фрунзенского и Пушкинского районов города.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения. Подать заявку на присоединение к сетям энергокомпании можно не выходя из дома: на онлайн-ресурсе «Портал-ТП.РФ», через Личный кабинет клиента на сайте компании, а также с помощью мобильного приложения «Россети» и «Клиент Ленэнерго».