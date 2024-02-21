Специалисты «Россети Московский регион» завершили строительно-монтажные работы для выдачи мощности больнице стационарно-поликлинического обслуживания в городском округе Балашиха.

Для предоставления мощности, необходимой ГБУЗ МО «Балашихинская больница» для развития, специалисты компании построили два комплектных распределительных устройства наружной установки 6 кВ и трансформаторную подстанцию 6/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью по 160 кВА каждый.

Также были возведены несколько участков кабельной линии 6 кВ общей протяженностью 500 метров, в том в том числе 50 метров закрытого перехода, выполненного методом горизонтально направленного бурения. Кроме того, энергетики смонтировали кабельную линию 0,4 кВ протяженностью 100 м и провели реконструкцию участка длиной 600 м существующей кабельной линии 6 кВ.

130 кВт будет выдано по готовности заявителя. Источник электроснабжения – подстанция 35 кВ «Черное».

Социально значимый объект будет обеспечен электроснабжением в соответствии со второй категорией надежности, что предполагает наряду с основным – резервный источник питания.

ГБУЗ МО «Балашихинская больница» является самым крупным и активно развивающимся лечебным учреждением в системе здравоохранения Московской области. В его состав входят три многопрофильных стационара, 17 поликлиник, психоневрологический, кожно-венерологический и наркологический диспансеры, а также поликлиника восстановительной медицины и реабилитации.