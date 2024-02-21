В рамках проекта компания «Россети Северный Кавказ» реконструировала подстанцию 110 кВ «Безопасная», построила линию электропередачи 110 кВ протяженностью около 6 км.

Энергетики оснастили объекты, участвующие в схеме выдачи мощности ветроэлектростанции (ВЭС), микропроцессорными комплексами релейной защиты и автоматики для контроля за состоянием оборудования и предотвращения рисков возникновения аварийных и аномальных режимов в энергосистеме. На ЛЭП установили более 100 специальных птицезащитных устройств.

Труновскую ВЭС строит компания «НоваВинд» (ветроэнергетический дивизион Росатома). Электростанция будет включать в себя 38 ветроэнергетических установок. Мощность каждой из них – 2,5 МВт, а высота – 150 м.

В Ставропольском крае работает уже несколько крупных ВЭС, регион входит в число лидеров по темпам развития возобновляемой энергетики. В том числе здесь находится крупнейший ветропарк России – Кочубеевский. «Россети» завершили в 2021 году проект по выдаче в сеть 210 МВт его мощности.