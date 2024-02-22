Опыт Белоярской АЭС будет тиражироваться на другие российские атомные станции.

В течение недели экспертная группа под руководством главного технолога Департамента по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу АЭС Концерна «Росэнергоатом» Михаила Новикова знакомилась с результатами более 50-ти проведенных мероприятий, включая перегрузка реактора, замену восьми испарительных модулей парогенераторов, ремонт турбогенератов.

Проверка качества ремонта - это плановая процедура. Для надежного и безопасного производства электрической энергии сначала накануне длительного ремонта атомные станции проходят проверку готовности, а по итогам - проверку качества.

Среди положительных практик, которые могут быть в дальнейшем растиражированы на другие АЭС России, эксперты особо выделили разработку и внедрение специальной установки, которая облегчает капитальный ремонт генераторов. Раньше для извлечения многотонного ротора из статора необходимо было использовать электрифицированные тали, а сейчас достаточно тележки с электроприводом. Она позволила существенно облегчить и ускорить процесс вывода ротора, повысить надёжность и безопасность выполнения работы. Подобная тележка также изготовлена и для энергоблока №4.

Другие положительные практики связаны с работой диспетчера по эксплуатационному контролю металла и изготовлению стенда для хранения ротора циркуляционных насосов блочной насосной станции.

«Следующий планово-предупредительный ремонт на энергоблоке №3 запланирован на июль-август 2024 года. Работы будут включать перегрузку 89 тепловыделяющих сборок, ремонт электродвигателей главных циркуляционные насосов, техническое обслуживание основного оборудования. Выполнение этих операций будет способствовать безопасной и надежной работе энергоблока», - отметил директор Белоярской АЭС Иван Сидоров.

Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» «Электроэнергетический»). Введена в работу в апреле 1964 года. Её первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 были окончательно остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах. По показателям надёжности и безопасности они входят в число лучших ядерных реакторов мира.

Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Россия продолжает модернизацию энергокомплекса, в том числе, атомных мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти. Так к 2035 году на площадке Белоярской АЭС планируется ввод в эксплуатацию энергоблока №5 с реактором БН-1200М.