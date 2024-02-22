На выставке "Россия" ЧЭАЗ презентовал передовую технологию

Одним из экспонатов стенда Чувашии в рамках промышленной недели на международной выставке-форуме "Россия" (г. Москва) стала собственная разработка конструкторской службы ЧЭАЗ, микропроцессорный терминал БЭМП РУ.

БЭМП РУ – оборудование нового поколения в направлении релейной защиты, работает при любых условиях, даже под водой. Терминал обладает свидетельством Российского морского регистра судоходства, принимает и передает информацию по цифровому стандарту современных цифровых высокоавтоматизированных подстанций МЭК 61850. Данный терминал также может работать как счетчик технического учета электроэнергии с межповерочным интервалом в 16 лет.

Важно отметить, среди объектов, энергобезопасность которых обеспечивает ЧЭАЗ – самый мощный в мире ледокол «Арктика», объекты Зимних Олимпийских игр в Сочи, здание нового аэропорта «Волна» в Симферополе и другие масштабные объекты.