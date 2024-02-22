Предприятия агропромышленного комплекса Пензенской области высоко оценили дополнительные услуги филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» по технологическому подключению энергопринимающих объектов. В течение 2023 года ими воспользовались более 40 сельхозпредприятий и крестьянско-фермерских хозяйств. Энергетики провели комплекс работ по строительству кабельных и воздушных линий электропередачи, монтажу и запуску трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, установке интеллектуальных приборов учета.

Среди подключенных к электрическим сетям объектов – перерабатывающий комбинат в Бековском районе, входящий в состав одного из крупных сельскохозяйственных потребительских кооперативов региона. Предприятие поставляет свою продукцию в региональные и федеральные торговые сети.

Кроме того, услугой технологического присоединения «под ключ» воспользовалось и крупнейшее в Приволжском федеральном округе овощеводческое хозяйство, основные мощности которого расположены в Пензенском районе.

Всего по итогам 2023 года филиалом «Пензаэнерго» выполнены работы по технологическому подключению «под ключ» по 128 заявкам на сумму свыше 39,5 млн рублей.

Среди дополнительных услуг, которые предоставляет филиал «Пензаэнерго», также есть аренда объектов электросетевого хозяйства, оперативно-техническое обслуживание сетей, испытание и диагностика электрооборудования, защитных средств и приборов, организация учета электрической энергии, строительно-монтажные и проектные работы и др.

Чтобы оформить заявку на любую из перечисленных услуг, нужно обратиться в офис обслуживания потребителей в районе электрических сетей по месту жительства, в пункт обслуживания потребителей в производственном отделении или в центр обслуживания потребителей аппарата управления «Пензаэнерго». Ответы на все интересующие вопросы можно получить в едином контакт-центре Группы «Россети» 8-800-220-0-220.