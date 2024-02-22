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Продукция ЧЭАЗ будет работать в сложных климатических условиях

22 февраля 2024, 14:00 477 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Чебоксарский электроаппаратный завод
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: cheaz.ru

Фото: cheaz.ru

ЧЭАЗ завершил изготовление и заводские приемо-сдаточные испытания оборудования ЗРУ-10 кВ, поставляемого на Ковыктинское газоконденсатное месторождение.

Объект строительства расположен в сложных климатических условиях – абсолютная минимальная температура минус 55,4 0С, максимальная 38,5 0С.

Зона сейсмически активная – 7 баллов. Помимо этого, объект находится на высоте 1050 м над уровнем моря (стандартное оборудование изготавливается для сейсмики 6 баллов, высота над уровнем моря не более 1000 м). В связи с этим к оборудованию предъявляются самые жесткие требования.

Необходимо отметить, что в закрытом распредустройстве применен новый тип ячеек КРУ-10 кВ типа КРУ ЧЭАЗ-90/10. Уникальность состоит в том, что при воздействии внутренней дуги обеспечивается локализационная способность ячейки при длительности протекания короткого замыкания 1,0 с (согласно требованиям ГОСТ 55190-2012). Кроме того, при возникновении дуги продукты горения выбрасываются через клапаны сброса избыточного давления в специальную газоотводящую камеру.

Таким образом обеспечивается их отвод за пределы здания, что позволяет защитить обслуживающий персонал при возникновении аварии, а также исключить попадание продуктов горения на открытые токоведущие части (сборные шины, перемычки и пр.)

Ковыктинское газоконденсатное месторождение, запасы которого составляют почти 1,9 трлн куб. м газа, считается одним из самых перспективных в стране. Как отмечают в «Газпроме», Ковыкта — это своеобразная опора Иркутского центра газодобычи и вместе с Чаяндинским месторождением определяет ресурсную базу газопровода «Сила Сибири».

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Метки: ЧЭАЗ
Отрасль: Электротехника Нефтегазовая промышленность 
CHAZ
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