Транспортный хаб "Говорово" готов более чем на 90 процентов

На его территории планируют построить две зарядные станции электробусов, отстойно-разворотную площадку и плоскостные стоянки легкового транспорта.

Новый транспортный хаб «Говорово» на западе столицы в районе Солнцево готов более чем на 90 процентов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Благодаря реализации проекта будет обеспечена удобная пересадка пассажиров различных видов транспорта, а также значительно увеличится пропускная способность улично-дорожной сети и в целом улучшится транспортная доступность прилегающих районов. При формировании технологической части городского хаба будет создана безбарьерная среда для маломобильных групп населения», — рассказал Андрей Бочкарев.

Глава Стройкомплекса добавил, что в рамках проекта предусматривается строительство и реконструкция дорог общей протяженностью 1,65 километра, в том числе обновление улиц Татьянин Парк и 50 лет Октября.

Руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов отметил, что проектом также предусмотрено создание рядом с городским хабом объектов сопутствующей транспортной инфраструктуры.

«В планах возведение двух зарядных станций электробусов, отстойно-разворотной площадки, плоскостных стоянок легкового транспорта, переустройство электрических сетей и дождевой канализации. Также будет установлено пять светофоров. В настоящее время ведутся работы по устройству фасада здания конечной станции и прокладке коммуникаций», — уточнил Рафик Загрутдинов.

Он также напомнил, что формирование комфортных условий для пассажиров городского транспорта ведется по поручению Сергея Собянина. Городские транспортные хабы должны быть доступными и удобными для жителей, обеспечивать безбарьерный проход к разным видам транспорта и быть максимально интегрированными в городскую среду.