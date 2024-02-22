Авторы и источники / Правообладателям Председатель Комитета по энергетике Павел Завальный

Были обсуждены инициативы по изменению принципов оплаты услуг и ужесточению условий развития локальной генерации электроэнергии на промышленных площадках потребителей.

Председатель Комитета по энергетике Павел Завальный отметил, что Комитет давно и предметно занимается вопросом эффективности сетевого комплекса и неоднократно отмечал в своих рекомендациях, что сама действующая модель тарифообразования в нем создает условия для неэффективной работы, непрозрачности затрат, роста перекрестного субсидирования, за что расплачивается, по сути, вся экономика. Изменить ситуацию может только смена модели, и оптимальным Комитет считает переход для всех категорий потребителей с мощностью техприсоединения более 670 кВт на оплату электроэнергии по двухставочному тарифу, состоящему из ставки, отражающей удельную величину расходов на содержание и развитие электрических сетей, нормативных потерь на ее передачу и собственно стоимости генерации электроэнергии.

«Безусловно, это повлечет определенные тарифные последствия для тех потребителей, кто недоплачивал, уйдя на собственную генерацию, но сохраняя при этом возможность получать энергию из сети, и тех, кто вынужден был переплачивать за обеспечение резерва мощности для тех, о ком я только что сказал. Но в общем это позволит более справедливо распределить нагрузку на всех потребителей, сделать экономику электросетевого комплекса более прозрачной, его работу и развитие — более эффективными. Кроме того, переход на двухставочный тариф оплаты заявленной максимальной мощности и электроэнергии, альтернативное введение принципа «бери или плати» оплаты выданной мощности для новых техприсоединений позволит создать более совершенную интегрированную модель оптово-розничного рынка электроэнергии в России в интересах всех потребителей», — заявил Павел Завальный.

Такой подход обеспечит защиту интересов и сетевой организации, получающей предсказуемый финансовый поток для покрытия операционных затрат на поддержание работоспособности и развитие электросетевого комплекса, и потребителя, получающего гарантированное энергоснабжение в пределах заявленных максимальной мощности и категории надежности, а также в части предотвращения перекладывания на него расходов на содержание невостребованных сетевых мощностей.

Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО «Россети» Елена Андреева разъяснила суть предложений. Прежде всего речь идет о переводе промышленных потребителей на оплату услуг по передаче электроэнергии по заявленной максимальной мощности. Сегодня объем неиспользуемой максимальной мощности по отдельным группам потребителей составляет до 60–70 % от объема, заявленного при технологическом присоединении. Среднее значение загрузки центров питания напряжением 35 кВт и выше не превышает и 60 %.

По данным ПАО «Россети», за период с 2011 по 2021 годы прирост заявленной потребителями мощности согласно выданным актам о технологическом присоединении составил 122 ГВт, а прирост фактической потребляемой мощности за счет указанных потребителей составил только 9,5 ГВт. При этом вне зависимости от включения экономически обоснованных затрат на подключение новых потребителей в плату за технологическое присоединение при длительном неиспользовании потребителем зарезервированных под него сетевых мощностей затраты на их содержание перекладываются на всех остальных потребителей в регионе. Потребитель же не несет ответственности за корректность заявленной при технологическом присоединении мощности и не заинтересован в повышении эффективности использования сетевых ресурсов. А сетевые компании обязаны поддерживать мощности в работоспособном состоянии независимо от фактической загрузки для всех потребителей, что становится дополнительным фактором роста сетевых тарифов для всех потребителей.

Для повышения эффективности работы ТСО, обеспечения справедливого и равного распределения финансовой нагрузки между потребителями и их стимулирования к разумному поведению при «заказе» максимальной мощности при осуществлении технологического присоединения ПАО «Россети» предлагает перейти на принцип «бери или плати» при оплате услуг по передаче электрической энергии новыми потребителями с максимальной мощностью энергопринимающих устройств свыше 670 кВт. Расчет стоимости оказанных услуг по передаче электроэнергии предлагается производить по тарифу, состоящему из ставки, отражающей удельную величину расходов на содержание электрических сетей, и ставки, используемой для целей определения расходов на оплату нормативных потерь электрической энергии. При этом объем услуг предлагается определять исходя из максимальной заявленной мощности энергопринимающих устройств потребителя.

Критические замечания, высказанные в ходе дискуссии, будут отражены в решении Комитета. Комитет будет рекомендовать Правительству Российской Федерации:

рассмотреть целесообразность создания межведомственной рабочей группы по вопросам совершенствования технологической и экономической основ интегрированного оптового рынка электрической энергии (мощности) и развития электросетевого комплекса;

ускорить рассмотрение и утвердить Концепцию и проект дорожной карты по вопросам функционирования электроэнергетики и гарантированного обеспечения доступной электрической энергией населения;

Министерству энергетики РФ Комитет рекомендует совместно с уполномоченными ФОИВ и заинтересованными организациями продолжить проработку вопроса перевода потребителей на оплату услуг по передаче электроэнергии исходя из максимальной мощности, заявляемой при осуществлении технологического присоединения, с учетом позиций участников расширенного заседания.

Также в решение внесена рекомендация проработать вопрос снятия установленных действующим законодательством ограничений на перераспределение мощности и опосредованное технологическое присоединение, а также упрощения процедуры отказа потребителей от неиспользуемого сетевого резерва с обеспечением публичного доступа к информации о доступной для перераспределения и опосредованного присоединения мощности.

Комитет предложит ФАС провести и представить анализ ценовых последствий осуществления перевода всех потребителей, за исключением населения и приравненных к нему категорий, на расчеты за оказание услуг по передаче электрической энергии по двухставочному тарифу с определением объема услуг, оплачиваемых по ставке, отражающей удельную величину расходов на содержание электрических сетей, исходя из величины максимальной мощности энергопринимающих устройств, и анализ ценовых (тарифных) последствий в случае реализация сценария полного перехода промышленных потребителей на собственные источники производства электрической энергии, а также проработать вопрос сокращения групп потребителей, приравненных к категории населения, предусмотрев для исключаемых групп переходный период для применения двухставочного тарифа.

При этом решение принято лишь за основу и будет дорабатываться. Также предложено создать на площадке Комитета рабочую группу по снятию основных противоречий представленных инициатив.