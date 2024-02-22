Санкт-Петербургский Международный Форум Труда - это крупнейшая на Евразийском пространстве дискуссионная площадка в сфере трудовых отношений, где рассматривается весь спектр вопросов рынка и экономики труда, потребностей в создании систем кадрового обеспечения и обмена лучшими HR-практиками и методиками, модернизации государственной Службы занятости, формировании общего рынка труда стран СНГ.

Форум объединяет представителей профессионального сообщества, власти, бизнеса, образования, профсоюзов.

Мероприятия форума проходят в форматах пленарных сессий, заседаний, конференций, панельных дискуссий, секций, круглых столов, постерных сессий, мастер-классов и практикумов. Сопутствующими мероприятиями Форума традиционно стали Молодежный международный форум труда и выставка КУБ ЭКСПО «Кадры. Управление. Безопасность».

Представитель НИК В3 «Подстанции и электроустановки» РНК СИГРЭ и официальный представитель от России в Международном форуме «Женщины в энергетике» СИГРЭ Ю.В. Жилкина приняла участие в работе панельной дискуссии, посвященной теме «Образование для женщин: ответ на существующие вызовы и новые возможности», которая состоялась 21.02.2024 в рамках Форума.