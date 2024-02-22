Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

НИК В3 РНК СИГРЭ в работе VIII Санкт-Петербургского Международного Форума труда

22 февраля 2024, 17:30 429 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: РНК СИГРЭ
Авторы и источники / Правообладателям

Санкт-Петербургский Международный Форум Труда - это крупнейшая на Евразийском пространстве дискуссионная площадка в сфере трудовых отношений, где рассматривается весь спектр вопросов рынка и экономики труда, потребностей в создании систем кадрового обеспечения и обмена лучшими HR-практиками и методиками, модернизации государственной Службы занятости, формировании общего рынка труда стран СНГ.

Форум объединяет представителей профессионального сообщества, власти, бизнеса, образования, профсоюзов.

Мероприятия форума проходят в форматах пленарных сессий, заседаний, конференций, панельных дискуссий, секций, круглых столов, постерных сессий, мастер-классов и практикумов. Сопутствующими мероприятиями Форума традиционно стали Молодежный международный форум труда и выставка КУБ ЭКСПО «Кадры. Управление. Безопасность».

Представитель НИК В3 «Подстанции и электроустановки» РНК СИГРЭ и официальный представитель от России в Международном форуме «Женщины в энергетике» СИГРЭ Ю.В. Жилкина приняла участие в работе панельной дискуссии, посвященной теме «Образование для женщин: ответ на существующие вызовы и новые возможности», которая состоялась 21.02.2024 в рамках Форума.

Обсудить на форуме
Метки: РНК СИГРЭ, НИК В3
Отрасль: Электроэнергетика 

Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru.
Больше 3500+ подписчиков уже с нами! Спецпроекты, шоу и прямые эфире у вас под рукой!

Подписаться на канал

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
22.02.2024
Пензенские аграрии выбирают услугу технологического присоединения к сетям "Россети Волга" "под ключ"
22.02.2024
Получено положительное заключение экспертизы проектно-сметной документации на строительство логистического комплекса Wildberries
22.02.2024
Специалисты филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" меняют в Махачкале энергооборудование 70-х годов на современное
22.02.2024
Доступен очередной выпуск журнала "CIGRE Science and Engineering"
22.02.2024
В проект застройки Северного речного порта вошел новый девелопер
Другие новости рубрики РНК СИГРЭ
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно