На Колымской ГЭС завершился ремонт гидроагрегата №4

На Колымской ГЭС имени Фриштера Ю.И (филиал ПАО «Колымаэнерго» входит в Группу РусГидро) завешен плановый текущий ремонт гидроагрегата №4.

В ходе ремонтных работ была произведена замена нижнего воротникового уплотнения, чистка генераторов, дефектоскопия камеры и лопастей рабочего колеса, осмотр отсасывающей трубы и ремонтного затвора нижнего бьефа, осмотр гидропривода аварийно-ремонтного затвора с частичной заменой масла в масло-напорной аккумулирующей ёмкости, ремонт камеры и лопастей рабочего колеса, а также пусковой аппаратуры лекажного агрегата.

Плановые ремонты позволяют обнаруживать и устранять дефекты появившиеся в процессе эксплуатации оборудования в межремонтный период, а так же повысить надежность и безопасность эксплуатации оборудования гидроэлектростанции.