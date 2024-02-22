На Колымской ГЭС завершился ремонт гидроагрегата №4

RusCable Insider #345
Легенда о "Герде", полимерный рост, музей кабельной отрасли и замена OLFLEX
На Колымской ГЭС имени Фриштера Ю.И (филиал ПАО «Колымаэнерго» входит в Группу РусГидро) завешен плановый текущий ремонт гидроагрегата №4.
В ходе ремонтных работ была произведена замена нижнего воротникового уплотнения, чистка генераторов, дефектоскопия камеры и лопастей рабочего колеса, осмотр отсасывающей трубы и ремонтного затвора нижнего бьефа, осмотр гидропривода аварийно-ремонтного затвора с частичной заменой масла в масло-напорной аккумулирующей ёмкости, ремонт камеры и лопастей рабочего колеса, а также пусковой аппаратуры лекажного агрегата.
Плановые ремонты позволяют обнаруживать и устранять дефекты появившиеся в процессе эксплуатации оборудования в межремонтный период, а так же повысить надежность и безопасность эксплуатации оборудования гидроэлектростанции.
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