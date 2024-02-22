В 2023 году «Россети Тюмень» выполнили тепловизионный контроль более тысячи подстанций и 366 воздушных линий электропередачи. Проверки позволили заблаговременно выявить скрытые дефекты оборудования и повысить надежность электроснабжения промышленных потребителей и жителей Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. Стоимость работ, направленных на минимизацию рисков технологических нарушений, составила 30 млн рублей.

Тепловизионный контроль – один из самых эффективных и универсальных методов диагностики технического состояния оборудования. Обследование центров питания позволяет на ранних стадиях выявлять дефекты электрических аппаратов, контактных соединений и изоляции, а также определять уровень масла в маслонаполненном оборудовании и параметры работы систем охлаждения. На линиях электропередачи таким образом контролируется состояние контактных соединений, зажимов, соединителей и других узлов.

Всего за прошедший год специалисты «Россети Тюмень» провели испытания электросетевого оборудования на 643 питающих центрах 35 кВ и выше и 412 трансформаторных подстанциях. Устранение выявленных неисправностей стало частью комплексной работы по подготовке энергообъектов Тюменского макрорегиона к осенне-зимнему периоду.

Компания «Россети Тюмень» использует широкий арсенал современных технологий и методов для обеспечения бесперебойной работы электросетевого комплекса Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. В 2023 году энергетики впервые провели мониторинг электросетевых объектов в Югре при помощи квадрокоптера. Регулярное применение беспилотных летательных аппаратов поможет существенно облегчить контроль состояния энергообъектов, расположенных в труднодоступной местности.