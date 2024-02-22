Энергетики филиала «Дагэнерго» проводят ремонтные работы на комплектной трансформаторной подстанции в Кировском районе дагестанской столицы. На энергообъекте меняют изношенное оборудование, установленное в 1970-тых годах. В частности, заменили старый трансформатор мощностью 250 кВА на 630 кВА.

Это ещё один из ранее бесхозных энергообъектов, которые взял на себя обязательство модернизировать филиал «Дагэнерго» в конце 2023 года. Предыдущие владельцы не вкладывались в их капительный ремонт, поэтому они сильно изношены. Поскольку до сих пор они не принадлежали «Дагэнерго», то по российскому законодательству филиал не имел права инвестировать средства в модернизацию этих энергообъектов. С момента передачи их на баланс филиала, наши специалисты занялись их обновлением.



Данная подстанция входила в перечень объектов, где часто происходили технологические нарушения. После установки более мощного трансформатора порядка 200 потребителей столичного поселка «Научный городок» будут обеспечены качественным электроснабжением.