В «Россети Ленэнерго» состоялась церемония вручения сотрудникам наград Министерства энергетики РФ «Ветеран боевых действий». Также в рамках мероприятия, приуроченного ко Дню защитника Отечества, специалисты компании получили благодарности и почетные грамоты «Россети Ленэнерго» за восстановление электросетевой инфраструктуры Мариуполя.

Специалисты «Россети Ленэнерго» выполняют восстановительные работы в сетях 0,4-110 кВ в Мариуполе, возводят новые энергообъекты, чтобы создать комфортные условия для полноценной жизни жителей. В прошлом году энергетики отремонтировали более 200 трансформаторных и распределительных подстанций, свыше 420 кабельных и воздушных линий электропередачи (ЛЭП). Кроме того, были построены 11 новых трансформаторных подстанций, восстановлены две ЛЭП 110 кВ.

«С гордостью могу сказать, что специалисты «Россети Ленэнерго» делают всё от них зависящее, чтобы жилой сектор, промышленность, социальные, культурные, транспортные и другие учреждения Мариуполя были обеспечены надёжным электроснабжением. Мы трудимся каждый день, чтобы схема электроснабжения города-побратима Санкт-Петербурга функционировала стабильно», – отметил генеральный директор «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин.

Особое внимание уделяется обеспечению надёжного и качественного электроснабжения социально значимых объектов. Так, энергетики «Россети Ленэнерго» восстановили электроснабжение городской больницы Мариуполя, работая в стесненных городских условиях и применяя передовые отечественные решения и современные технические средства. Специалисты компании также трудились над обеспечением электроэнергией котельных и насосных станций, чтобы люди могли жить в комфортных условиях, насколько это позволяет обстановка. География работ охватывала свыше 300 улиц: более шести тысяч частных домов, детские сады и школы, медицинские учреждения, поликлиники, спортивные объекты и общежития.