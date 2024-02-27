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Большая распродажа готовой продукции со склада по специальным ценам от ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ

27 февраля 2024, 16:00 202 Время чтения ≈ < минуты
Источник: АО НП ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ
Авторы и источники / Правообладателям

АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» проводит распродажу готового кабеля из остатков ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ЦЕНАМ! по группам кабелей:

  • авиапровода;
  • кабели силовые для стационарной прокладки;
  • контрольные кабели;
  • кабели и провода установочные;
  • кабели силовые гибкие;
  • монтажные провода;
  • кабели судовые;
  • кабели управления;
  • обмоточные провода;
  • установочные провода;
  • кабели радиочастотные.

Складские остатки по ссылке

ВНИМАНИЕ! цены указаны без учета тары и транспортных расходов.

Предложение ограничено! Наличие и ассортимент продукции уточняйте у менеджеров отдела сбыта.

По вопросам приобретения кабельно-проводниковой продукции по специальным ценам обращайтесь:

ОТДЕЛ СБЫТА тел.: 8 (495) 502-78-86/87, e-mail:op@podolskkabel.ru

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Метки: ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
PODK
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