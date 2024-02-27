Спецвыпуск RusCable Insider #344
Эталон испытаний. Почему испытательный центр ВНИИКП считается контрольной точкой проверки качества
АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» проводит распродажу готового кабеля из остатков ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ЦЕНАМ! по группам кабелей:
ВНИМАНИЕ! цены указаны без учета тары и транспортных расходов.
Предложение ограничено! Наличие и ассортимент продукции уточняйте у менеджеров отдела сбыта.
По вопросам приобретения кабельно-проводниковой продукции по специальным ценам обращайтесь:
ОТДЕЛ СБЫТА тел.: 8 (495) 502-78-86/87, e-mail:op@podolskkabel.ru
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