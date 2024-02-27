Министерство энергетики Московской области реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей. В рамках ее специалисты «Мособлэнерго» с начала 2024 года повысило надежность электроснабжения более 10 тыс. жителей Подмосковья. В рамках соответствующей программы работники построили и реконструировали в девяти городских округах Московской области 17 подстанций. Новые электроустановки появились в г. о. Чехов, Истра, Мытищи, Котельники, Красногорск, Домодедово и Балашиха, а также Одинцовском и Пушкинском.

Так, в г.о. Истра произведена реконструкция подстанции ТП-289 в с. Лучинское, которая питает потребителей на ул. Заречной и предприятия малого бизнеса округа. Для повышения надежности электроснабжения потребителей, которые ранее жаловались на перебои в подаче ресурса, в установке был заменен трансформатор мощностью 250 кВА на трансформатор 400 кВА. Также энергетики Истринского производственного отделения завершили реконструкцию подстанции ТП-99, обеспечивающей электроснабжение СНТ «Мирный-1». Более 30 дачных домов теперь питает трансформатор 250 кВА вместо прежнего мощностью 160 кВА.

Помимо этого, по программе повышения надежности электроснабжения потребителей в Подмосковье с начала года отремонтировано 6,9 км воздушных и кабельных линий электропередачи и оборудование восьми трансформаторных подстанций.

«Мособлэнерго» в 2024 году проводит работы по программе повышения надежности электроснабжения потребителей в 33 городских округах Подмосковья. В программу вошел 381 электрообъект строительства, ремонта и реконструкции. Всего запланировано заменить 95,9 км проводов линий электропередачи, реконструировать и построить 74.5 км ЛЭП 0,4/6/10 кВ и 69 подстанций. А также расчистить от древесно-кустарниковой растительности 22,2 га охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи. Основной объем работы будет выполняться в весенний и летний периоды.

Мероприятия по повышению надежности проводятся в районах, где зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. В основном это жалобы на качество электроснабжения. Задача компании — повышение надежности сетей и снижение аварийности на линиях.