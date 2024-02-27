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Энергетики повысили надежность электроснабжения более 10 тыс. жителей Подмосковья

27 февраля 2024, 17:15 107 Время чтения ≈ 4 мин
Источник: Министерство энергетики Московской области
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: minenergo.mosreg.ru

Фото: minenergo.mosreg.ru

Министерство энергетики Московской области реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей. В рамках ее специалисты «Мособлэнерго» с начала 2024 года повысило надежность электроснабжения более 10 тыс. жителей Подмосковья. В рамках соответствующей программы работники построили и реконструировали в девяти городских округах Московской области 17 подстанций. Новые электроустановки появились в г. о. Чехов, Истра, Мытищи, Котельники, Красногорск, Домодедово и Балашиха, а также Одинцовском и Пушкинском.

Так, в г.о. Истра произведена реконструкция подстанции ТП-289 в с. Лучинское, которая питает потребителей на ул. Заречной и предприятия малого бизнеса округа. Для повышения надежности электроснабжения потребителей, которые ранее жаловались на перебои в подаче ресурса, в установке был заменен трансформатор мощностью 250 кВА на трансформатор 400 кВА. Также энергетики Истринского производственного отделения завершили реконструкцию подстанции ТП-99, обеспечивающей электроснабжение СНТ «Мирный-1». Более 30 дачных домов теперь питает трансформатор 250 кВА вместо прежнего мощностью 160 кВА.

Помимо этого, по программе повышения надежности электроснабжения потребителей в Подмосковье с начала года отремонтировано 6,9 км воздушных и кабельных линий электропередачи и оборудование восьми трансформаторных подстанций.

«Мособлэнерго» в 2024 году проводит работы по программе повышения надежности электроснабжения потребителей в 33 городских округах Подмосковья. В программу вошел 381 электрообъект строительства, ремонта и реконструкции. Всего запланировано заменить 95,9 км проводов линий электропередачи, реконструировать и построить 74.5 км ЛЭП 0,4/6/10 кВ и 69 подстанций. А также расчистить от древесно-кустарниковой растительности 22,2 га охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи. Основной объем работы будет выполняться в весенний и летний периоды.

Мероприятия по повышению надежности проводятся в районах, где зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. В основном это жалобы на качество электроснабжения. Задача компании — повышение надежности сетей и снижение аварийности на линиях.

«Мы четвертый год подряд реализуем программу повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья, в рамках которой выполняем мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов. За это время нам удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно стараемся увеличивать количество муниципалитетов, которые охватывает программа. Для сравнения: в прошлом году работы проводились в 26 округах, в этом — в 33. Акцент делается на тех районах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. То есть мы учитываем жалобы жителей и, исходя из этого, формируем программу мероприятий. Все работы проходят под строгим контролем Министерства энергетики и Правительства Московской области», — отметил Евгений Хромушин, Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области.

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Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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