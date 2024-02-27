Николай Шульгинов и глава Республики Тыва Владислав Ховалыг обсудили перспективы газификации региона и формирование его топливно-энергетического баланса (ТЭБ).

Министр напомнил, что сейчас в Республике Тыва используется только сжиженный углеводородный газ, но в соответствии с утверждённым ТЭБ в дальнейшем возможна его частичная газификация за счёт СПГ.

«Целесообразность такого решения необходимо определять с учётом не только действующих, но и прогнозных топливно-энергетических балансов регионов, учитывать не только текущее потребление энергоресурсов, но также закладывать и другие факторы, в том числе, экономические», – отметил он.

Кроме этого, Николай Шульгинов и Владислав Ховалыг обсудили вопросы, связанные с энергоснабжением региона, в частности реализацию Комплексного плана энергоснабжения инвестиционных проектов в промышленной и социальной сферах.