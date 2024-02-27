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  • Николай Шульгинов провёл рабочую встречу с главой Республики Тыва Владиславом Ховалыгом

Николай Шульгинов провёл рабочую встречу с главой Республики Тыва Владиславом Ховалыгом

27 февраля 2024, 17:00 145 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Министерство энергетики России
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: minenergo.gov.ru

Фото: minenergo.gov.ru

Николай Шульгинов и глава Республики Тыва Владислав Ховалыг обсудили перспективы газификации региона и формирование его топливно-энергетического баланса (ТЭБ). 

Министр напомнил, что сейчас в Республике Тыва используется только сжиженный углеводородный газ, но в соответствии с утверждённым ТЭБ в дальнейшем возможна его частичная газификация за счёт СПГ. 

 «Целесообразность такого решения необходимо определять с учётом не только действующих, но и прогнозных топливно-энергетических балансов регионов, учитывать не только текущее потребление энергоресурсов, но также закладывать и другие факторы, в том числе, экономические», – отметил он.

Кроме этого, Николай Шульгинов и Владислав Ховалыг обсудили вопросы, связанные с энергоснабжением региона, в частности реализацию Комплексного плана энергоснабжения инвестиционных проектов в промышленной и социальной сферах.

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Метки: МИНЭНЕРГО, НИКОЛАЙ ШУЛЬГИНОВ, ГАЗИФИКАЦИЯ, ТЫВА
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

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