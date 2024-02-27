ТТК провел модернизацию сетей в Ростовской области

Федеральный оператор связи Компания ТТК провела модернизацию технической инфраструктуры в Ростовской области. Это позволило повысить надежность и стабильность работы сети в Ростове-на-Дону, Батайске, Таганроге, Волгодонске и других городах области.

Специалисты макрорегиона Кавказ Компании ТТК предприняли целый ряд действий для повышения надежности и стабильности сервисов. Произведена замена сотен аккумуляторных батарей на узлах агрегации и опорных узлах сети. Это позволило продлить срок автономной работы оборудования в случае отключения внешнего энергоснабжения узла связи. На сети установлено оборудование российского производства, что позволяет решать задачи импортозамещения и получения, в случае необходимости, своевременной технической поддержки от производителей оборудования. Модернизированы десятки опорных узлов, заменены коммутаторы на российские и более производительные: это позволило увеличить канальную емкость и создало условия для быстрого расширения без замены дорогостоящего оборудования. Также технические специалисты увеличили емкость резервных каналов в Волгодонске.