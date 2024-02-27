Расположенная в 450 км к северу от Хельсинки и выведенная из эксплуатации в августе 2022 г. шахта по добыче меди и цинка глубиной 1444 м в финском Пюхясалми, принадлежащая канадской горнодобывающей корпорации First Quantum Minerals*, по технологии компании Gravitricity** будет переоборудована в подземный накопитель энергии гравитационного типа, получивший название GraviStore.

Принцип работы GraviStore заключается в преобразовании потенциальной энергии поднятого груза в конечном итоге в кинетическую энергию вращения ротора генератора. Подъем груза осуществляется за счет избыточной электроэнергии, выработанной ВИЭ-генерацией (заряд накопителя), опускание – под действием силы тяжести, сопровождающееся выдачей в сеть электроэнергии (разряд накопителя) в периоды пиковых нагрузок. По мнению разработчиков, гравитационные накопители сочетают характеристики литий-ионных СНЭЭ и ГАЭС. Главным преимуществом GraviStore является отсутствие необходимости использования для их изготовления редкоземельных элементов (литий, кобальт) и агрессивных кислот и щелочей.

Местное сообщество Пюхясалми и Gravitricity специально учредили компанию Callio Pyhäjärvi для реализации проектов переоборудования шахтных стволов в гравитационные накопители. На первом этапе было подписано соглашение о переоборудовании вспомогательного ствола глубиной 530 м в полномасштабный прототип гравитационного накопителя электрической мощностью до 2 МВт. Как ожидается, GraviStore будет использоваться для оказания услуг по балансированию финской энергосистемы.

Информационный портал Power Engineering

* Горнодобывающая компания со штаб-квартирой в Ванкувере, ведущая добычу драгоценных и цветных металлов в Замбии, Панаме, Финляндии, Турции, Испании, Австралии и Мавритании.

** Шотландская компания, специализирующаяся на разработке и постройке накопителей энергии, использующих для работы силу тяжести.