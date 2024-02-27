В феврале 2024 года для обеспечения электроснабжением нового массива жилой застройки в с. Золотом Ленинского района ГУП РК «Крымэнерго» ведет сетевое строительство энергообъектов. Владельцы земельных участков получат возможность подключиться к новой электросетевой инфраструктуре.

Во исполнение договорных обязательств на территории Белинского сельского поселения, в с. Золотом, специалисты Ленинского района электрических сетей совместно с бригадой из Керченского РЭС ведут технические мероприятия по обеспечению электроэнергией объектов массовой жилой застройки.

К настоящему моменту энергетики смонтировали комплектную трансформаторную подстанцию мощностью 400 кВА и установили 41 опору. Также проектом предусмотрено возведение 0,7 км воздушной линии (ВЛ) напряжением 0,4 кВ. В работе используются современные отечественные материалы. К примеру, высокотехнологичный самонесущий изолированный провод для ВЛ 0,4 кВ является безопасным и экономичным, устойчив к гололедообразованию и механическим повреждениям, обладает низкой аэродинамичностью и исключает схлестывание проводов во время сильных ветровых нагрузок, что особенно важно в климатических условиях Восточного Крыма. Отметим, что строительство сетей осложняется рельефом местности и сложными геологическими условиями (бурение скважин в прочных скальных грунтах).

После завершения работ к электроснабжению будут подключены новые абоненты на улицах Северной и Дачной с. Золотого.