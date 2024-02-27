В павильоне «Энергия жизни» Международной выставки-форума «Россия» прошла презентация сценариев развития мировой энергетики до 2050 года, подготовленных Российским энергетическим агентством Минэнерго России.

Как отметил генеральный директор Агентства Алексей Кулапин, эта работа началась около трех лет назад, когда в мировой энергетике активно развивались тренды ускоренного энергоперехода, которые сегодня продолжают усиливаться. Все это оказало влияние и на российский топливно-энергетический комплекс в части углеродного регулирования и процессов декарбонизации.

«Россия разделяет необходимость мер противодействия изменениям климата, однако реализовывать эти меры без оглядки на национальные приоритеты – неверный подход. Чтобы сформировать собственный взгляд на наиболее вероятную траекторию развития мировой энергетики РЭА Минэнерго России разработало свой вариант возможных сценариев энергоперехода. Мы создали не ангажированный продукт, на который можно ориентироваться не только исследователям, ученым и отраслевым экспертам, но и государству, бизнесу, международному сообществу», – отметил глава Агентства.

При подготовке сценариев был использован огромный массив статистических данных, а также создан специальный модельный аппарат. Группа экспертов проанализировала ключевые тренды развития энергетики и провела расчеты по 11 макрорегионам и базовым секторам. На основе этого были предложены три основных сценария развития глобальной энергетики: «Всё как встарь» (ВКВ), «Чистый ноль» (ЧН) и «Рациональный технологический выбор» (РТВ).

По словам Алексея Кулапина, дальнейшее развитие мировой энергетики по существующему пути крайне нежелательно в силу необратимых последствий, к которым приведет увеличение объема выбросов парниковых газов. С другой стороны, для достижения идеального варианта энергоперехода по сценарию «Чистый ноль» потребуются масштабные затраты, изыскать которые крайне сложно.

«По оценкам, для достижения данной цели, инвестиции в низкоуглеродные источники энергии должны были бы уже в ближайшие годы возрасти до 7-8% мирового ВВП и сохраняться на этом уровне в течение следующих десятилетий. Все это делает такой сценарий практически неподъёмным без сокращения инвестиций на не менее приоритетные цели социально-экономического развития», – подчеркнул руководитель РЭА Минэнерго России.

Главный советник генерального директора Агентства Владимир Дребенцов подробно рассказал о каждом сценарии и наглядно продемонстрировал прогнозы развития мирового ТЭК на соответствующих графиках.

Согласно проведенным расчетам, первичное потребление жидкого углеводородного топлива растет в прогнозном периоде в сценарии ВКВ на 24 % – до 5.2 млрд тонн, а в сценариях РТВ и ЧН сокращается почти на 40% (до 2.6 млрд тонн) и более чем на 70% (до 1.2 млрд тонн) соответственно.

Если говорить о перспективах использования природного газа, то его потребление растёт в сценарии ВКВ на 56 %, до 4.6 млрд тонн нефтяного эквивалента (тнэ), а в сценарии РТВ — на 26 % (до 3.7 млрд тнэ). В сценарии ЧН потребление газа сокращается на 53 % (до 1.4 млрд тнэ).

Что касается угля, его использование сокращается в сценариях РТВ и ЧН на 32% и 90% соответственно. А вот при сценарии ВКВ его первичное потребление растет на 19% до 2050 года.

Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) развиваются быстрее, чем какой‑либо другой источник первичной энергии. Особенно это касается ветровой и солнечной энергии, рост которых ожидается более чем в 10 раз. В сценарии РТВ доля ВИЭ в мировом потреблении достигает 31%, а в сценарии ЧН доходит до 50%. При этом совокупная доля ископаемого углеводородного топлива в мировом потреблении первичных ТЭР сокращается к 2050 году в сценариях РТВ и ЧН до 56% и 24% соответственно.

Аналогичным образом выглядит развитие атомной энергетики. До 2050 года мировая выработка электроэнергии на АЭС растёт в сценарии РТВ на 56%, а в сценарии ЧН — на 166%. Среди тенденций конечного потребления выделяется стремительный рост потребления электроэнергии и водорода.

«Уверен, разработанные нами сценарии станут востребованы не только в отраслевом сообществе, но будут полезными для представителей смежных отраслей экономики», – добавил Алексей Кулапин.

Ознакомиться с подробными сценариями развития мирового ТЭК до 2050 года можно по ссылке.

Саммари сценариев развития мировой энергетики до 2050 года 3.09 MB | pdf