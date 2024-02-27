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"Россети Кубань" приняла на баланс 60 бесхозяйных энергообъектов в Краснодарском крае и Республике Адыгея

27 февраля 2024, 16:30 175 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Кубань
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В 2023 году компания «Россети Кубань» приняла на обслуживание 64 бесхозяйных энергообъекта в Краснодарском крае и Республике Адыгея. В составеконсолидированного имущества 35,6 км линий электропередачи (ЛЭП) и 40 трансформаторных подстанций общей мощностью 7,25 МВА.

После оформления электросетевого оборудования на баланс специалисты «Россети Кубань» проводят детальный анализ состояния инфраструктуры, чтобы выработать комплекс первоочередных мер по его ремонту, реконструкции и дальнейшему обслуживанию.

Консолидация – это процесс создания единой, наблюдаемой на всех уровнях электрической сети, соответствующей современным стандартам качества электроснабжения. Одним из главных преимуществ консолидации является возможность установления единых тарифов на передачу электроэнергии и технологическое присоединение новых заявителей.

Процесс консолидации бесхозяйных электросетевых активов проводится в соответствии с действующим законодательством (ст. 225, 226 и 234 Гражданского кодекса РФ, Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»).

Организации и частные лица, неспособные обеспечить надлежащую эксплуатацию и ремонт принадлежащего им энергооборудования, могут обратиться в филиалы энергокомпании для заключения договора на техническое обслуживание.

«Россети Кубань» отвечает за транспорт электроэнергии по сетям 220-110 кВ и ниже на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. В составе энергосистемы 11 электросетевых филиалов. Общая протяженность линий электропередачи достигает 93,6 тыс. км. Площадь обслуживаемой территории – 83,3 тыс. кв. км с населением более 6 млн человек.

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Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ, КОНСОЛИДАЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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