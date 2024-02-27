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"Россети Северный Кавказ" обеспечили электроэнергией более 255 объектов туристической инфраструктуры в Карачаево-Черкесии

27 февраля 2024, 16:45 152 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Северный Кавказ
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: rossetisk.ru

Фото: rossetisk.ru

Филиал «Россети Северный Кавказ» – «Карачаево-Черкесскэнерго» в 2023 году в курортных поселках Архыз и Домбай обеспечил электроэнергией 256 новых объектов. В их числе – гостевые дома, гостиницы, базы отдыха.

Один из самых значимых проектов – выдача 1,2 мегаватт (МВт) мощности строящемуся гостиничному комплексу в Архызе. Для электроснабжения объекта бригады «Карачаево-Черкесскэнерго» построили линию электропередачи (ЛЭП) 10 кВ протяженностью 1,4 км. ЛЭП проложена по горно-лесистой местности с воздушным переходом через федеральную трассу.

В минувшем году энергетики также выполнили все организационно-технические мероприятия для увеличения мощности на 1 МВт по заявке компании «Кавказ.РФ». Новые мощности необходимы для стремительно развивающегося всесезонного горнолыжного курорта Архыз, где только в 2023 году отдохнуло около миллиона туристов из разных уголков России.

Таким образом, компания «Россети Северный Кавказ», обеспечивая доступность электросетевой инфраструктуры, вносит ощутимый вклад в развитие туристической индустрии республики.

Всего в 2023 году филиал «Карачаево-Черкесскэнерго» подключил к централизованным электрическим сетям более 1,4 тысячи новых потребителей. Суммарная выданная мощность превысила 34 МВт. В рамках мероприятий по технологическому присоединению энергетики построили и реконструировали в республике 35,8 км линий электропередачи 0,4/10 кВ, смонтировали восемь трансформаторных подстанций.

Напомним, технологическое присоединение новых потребителей – одно из приоритетных направлений комплексной работы энергетиков «Россети Северный Кавказ», направленное на повышение доступности электросетевой инфраструктуры. В Группе компаний «Россети» действуют дистанционные сервисы для удобства заявителей. В их числе личный кабинет на сайте Портал-ТП.РФ, через который каждый может направить в энергокомпанию заявку на подключение к сетям и получение необходимой мощности.

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Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКЭНЕРГО, КЧР, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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