Филиал ПАО «Россети» – МЭС Волги в 2024 году оснастит птицезащитными устройствами 52 магистральные линии электропередачи, расположенные в регионах Приволжского федерального округа. Эти работы позволят повысить надежность электроснабжения потребителей и минимизировать риски поражения птиц электрическим током. Стоимость работ составляет более 43 млн рублей.

Около трети всех технологических нарушений в магистральных сетях Поволжья связано с жизнедеятельностью птиц. Для сокращения числа таких технологических нарушений энергетики оснащают ЛЭП устройствами, которые препятствуют посадке птиц и вынуждают их искать более безопасные места для отдыха и гнездования.

Особое внимание будет уделено ЛЭП, участвующим в выдаче мощности Саратовской и Чебоксарской ГЭС, Балаковской АЭС, Ириклинской ГРЭС, а также энерготранзитам, проходящим вблизи природных парков и национальных заповедников.

В 2023 году аналогичные работы были проведены на 47 линиях электропередачи в зоне ответственности МЭС Волги. Энергетики установили около 4 тыс. птицезащитных устройств.