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"Россети" установят более 4,5 тыс. птицезащитных устройств на ЛЭП в Поволжье

27 февраля 2024, 17:30 62 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО Россети
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Фото: ПАО Россети - МЭС Волги

Фото: ПАО "Россети" - МЭС Волги

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Волги в 2024 году оснастит птицезащитными устройствами 52 магистральные линии электропередачи, расположенные в регионах Приволжского федерального округа. Эти работы позволят повысить надежность электроснабжения потребителей и минимизировать риски поражения птиц электрическим током. Стоимость работ составляет более 43 млн рублей.

Около трети всех технологических нарушений в магистральных сетях Поволжья связано с жизнедеятельностью птиц. Для сокращения числа таких технологических нарушений энергетики оснащают ЛЭП устройствами, которые препятствуют посадке птиц и вынуждают их искать более безопасные места для отдыха и гнездования.

Особое внимание будет уделено ЛЭП, участвующим в выдаче мощности Саратовской и Чебоксарской ГЭС, Балаковской АЭС, Ириклинской ГРЭС, а также энерготранзитам, проходящим вблизи природных парков и национальных заповедников.

В 2023 году аналогичные работы были проведены на 47 линиях электропередачи в зоне ответственности МЭС Волги. Энергетики установили около 4 тыс. птицезащитных устройств.

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Метки: РОССЕТИ, МЭС ВОЛГИ, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 
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