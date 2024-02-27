РусГидро приглашает на День поставщика

РусГидро приглашает на шестую конференцию «День поставщика», которая пройдет 04 апреля 2024 года в городе Саранск, Республика Мордовия, АУ «Технопарк-Мордовия», ул. Лодыгина, д. 3.

Мероприятие пройдет в смешанном онлайн/офлайн формате. Регистрация участников осуществляется на сайте конференции. Участие бесплатное.

РусГидро проводит «День поставщика» с 2016 года. За это время его участниками стали представители более 1200 российских и иностранных компаний. Цель мероприятия – расширение количества участников закупок Группы РусГидро, их знакомство с системой закупок Группы и изменениями законодательства Российской Федерации, регламентирующего закупочную деятельность заказчиков с государственным участием.

В ходе мероприятия особое внимание РусГидро планирует уделить поставщикам из Республики Мордовия, которые могут не только работать напрямую с организациями Группы РусГидро, но и найти заказчиков среди крупных компаний, которые реализуют проекты Группы по всей России, в том числе и в удаленных регионах Дальнего Востока.

В ходе конференции будут обсуждены вопросы по увеличению количества потенциальных участников закупок (в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства). Участников рынка ознакомят с существующей системой закупок и новыми проектами, с важными для поставщиков изменениями.

В мероприятии примут участие представители руководства РусГидро, Республики Мордовия, Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, электронных торговых площадок. Представители поставщиков в формате дискуссии смогут задать докладчикам интересующие вопросы.