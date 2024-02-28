20 февраля 2024 г. Пресненский районный суд г. Москвы принял обоснованное и справедливое решение по делу № 02-2483/2024, удовлетворив иск к ООО «Интернет решения» (ОЗОН). Суд обязал маркетплейс ОЗОН прекратить реализацию фальсифицированного кабеля ТМ ЗАВОД КАБЕЛЬ, а также возместить денежные средства на закупку, испытания, судебные издержки, а также проинформировать потребителей о выявленных нарушениях качества и безопасности данной продукции.

Напомним, по результатам испытаний кабеля ВВГ-Пнг (А)-LS 3х2,5 ТМ ЗАВОД КАБЕЛЬ, закупленного нашими специалистами в июле 2023 г., были выявлены нарушения требований ГОСТ 31996-2012 (занижение толщины изоляции на 5%, превышение электрического сопротивления ТПЖ на 6%).

Кабельная продукция ТМ ЗАВОД КАБЕЛЬ в недавнем прошлом массово реализовывалась в розничной сети многих регионов Центрального, Южного и Приволжского федеральных округов, а также на интернет-площадках. Сегодня встретить эту продукцию в рознице можно гораздо реже, но не потому, что производитель обанкротился или стал добросовестным, а ввиду выведения на рынок новых «брендов фальсификата»: СОЮЗКАБЕЛЬ, ГЛАВКАБЕЛЬ и др. (есть подтвержденная информация, что за всеми подобными названиями и «заводами» стоят одни и те же дельцы).

Сомнений в том, что указанные наименования кабеля являются фальсификатом нет. Это подтверждается и результатами испытаний, и отсутствием какой-либо официальной информации о производителе данного кабеля и его сертификатах соответствия.

Это первый судебный прецедент в нашей практике, когда ответчиком по данному иску выступает сама площадка ОЗОН (ООО «Интернет решения»), а не продавец, пользующийся ее услугами. Само судебное решение в очередной раз подчеркивает актуальность комплексного пересмотра статуса маркетплейсов, а также необходимость установления адекватной ответственности для субъектов Интернет-торговли за реализацию некачественных товаров.

Кабельная продукция ТМ ЗАВОД КАБЕЛЬ уже снята с реализации на площадке ОЗОН. Надеемся, этот урок будет усвоен администрацией маркетплейса и кабельного фальсификата в сети станет меньше.