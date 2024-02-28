Работы были проведены в рамках планово-предупредительного ремонта БН-800 для повышения надежности его работы.

Замена теплообменника, который отвечает за передачу реакторного тепла БН-800, - это редкая и масштабная процедура. На энергоблоке №4 Белоярской АЭС эту работу выполнили впервые, а ранее, в 2005 году она была проведена на энергоблоке №3.

Напомним, что на реакторе энергоблока №4 (БН-800) передачу тепла от 1-го ко 2-му натриевым контурам обеспечивают 6 таких теплообменников. И каждый из них пропускает через себя около 1,4 тонны натрия в секунду температурой 547 градусов. Поэтому замена подобного оборудования - это трудоёмкая задача: с учётом монтажных частей промежуточный теплообменник (ПТО) весит 58 тонн, имеет высоту около 14 метров с диаметром 2 метра.

Работы по замене промежуточного теплообменника выполнял весь персонал участков ремонтов реакторов и парогенераторов энергоблоков №3 и №4, крановщики, сварщики цеха централизованного ремонта, на монтаже лесов, теплоизоляции и обогрева был задействован персонал Уралатомэнергоремонта - всего около 100 человек.

Сначала от ПТО на БН-800 специалисты демонтировали подводящий и отводящий трубопроводы диаметром 600 миллиметров: сняли защитные кожухи и отпилили трубы. Работы выполнялись с лесов на высоте около 10 метров. Затем срезали усиковый сварной шов, с помощью комплекса спецустройств извлекли из реактора ПТО и переместили в шахту мойки крупногабаритного оборудования. Новый теплообменник взяли из резерва, разогрели и с помощью комплекса спецустройств установили в реактор. После контроля его установки смонтировали обратно отводящий и подводящий трубопроводы.

«Обеспечение безопасной эксплуатации энергоблоков для нас является показателем уверенной работы. Среди оставшихся операций, которые нам предстоит выполнить в ходе этого ППР, можно отметить ремонт турбогенератора, модернизацию и ремонты оборудования различных вспомогательных систем и эксплуатационный контроль металла», - отметил директор Белоярской АЭС Иван Сидоров.

Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» «Электроэнергетический»). Введена в работу в апреле 1964 года. Её первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 были окончательно остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах. По показателям надёжности и безопасности они входят в число лучших ядерных реакторов мира.

Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан.