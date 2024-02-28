В городе Большой Камень будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, сообщает RosTender.info.

Подрядчик определяется по итогам электронного аукциона. Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» городского округа Большой Камень принимает заявки на участие до 11 марта. Начальная цена контракта составляет 397,1 млн рублей.

Согласно документации, необходимо построить четырехэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс с техническим чердаком. Предусматривается следующая планировка здания: на первом этаже - зал командных видов спорта с вспомогательными помещениями; на втором этаже - оздоровительный бассейн; на третьем этаже - два зала для общефизической подготовки. Спорткомплекс предназначен для проведения физкультурно-оздоровительных занятий и отдыха взрослого населения в г. Большой Камень.