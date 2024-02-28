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Филиал ПАО "Россети" обновит изоляцию на 118 линиях электропередачи в регионах Поволжья

28 февраля 2024, 15:30 365 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО Россети
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Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Волги в рамках ремонтной кампании 2024 года заменят около 20 тыс. изоляторов на 118 линиях электропередачи 220–500 кВ. Это позволит обеспечить надежную работу энергообъектов, от которых зависит электроснабжение потребителей в девяти регионах Приволжского федерального округа с общим населением около 15,5 млн человек.

Изоляторы являются неотъемлемой частью воздушных ЛЭП. Они предназначены для изоляции проводов и крепления их к опорам. Со временем из-за воздействия климатических факторов эти устройства теряют свою прочность. Для снижения рисков нештатных ситуаций выработавшие свой ресурс изоляторы меняются на прочные и высоконадежные аналоги, изготовленные из закаленного стекла.

Наибольший объем работ в 2024 году будет выполнен на ЛЭП, расположенных в Оренбургской области. Здесь энергетики заменят более 9 тыс. изоляторов. В том числе это объекты, задействованные в выдаче мощности Ириклинской ГРЭС, электроснабжении потребителей центральной и восточной части региона, инфраструктуры Южно-Уральской железной дороги.

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Метки: РОССЕТИ, МЭС ВОЛГИ, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 
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