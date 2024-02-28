RusCable Insider #345
Легенда о "Герде", полимерный рост, музей кабельной отрасли и замена OLFLEX
Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Волги в рамках ремонтной кампании 2024 года заменят около 20 тыс. изоляторов на 118 линиях электропередачи 220–500 кВ. Это позволит обеспечить надежную работу энергообъектов, от которых зависит электроснабжение потребителей в девяти регионах Приволжского федерального округа с общим населением около 15,5 млн человек.
Изоляторы являются неотъемлемой частью воздушных ЛЭП. Они предназначены для изоляции проводов и крепления их к опорам. Со временем из-за воздействия климатических факторов эти устройства теряют свою прочность. Для снижения рисков нештатных ситуаций выработавшие свой ресурс изоляторы меняются на прочные и высоконадежные аналоги, изготовленные из закаленного стекла.
Наибольший объем работ в 2024 году будет выполнен на ЛЭП, расположенных в Оренбургской области. Здесь энергетики заменят более 9 тыс. изоляторов. В том числе это объекты, задействованные в выдаче мощности Ириклинской ГРЭС, электроснабжении потребителей центральной и восточной части региона, инфраструктуры Южно-Уральской железной дороги.
Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter