Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Волги в рамках ремонтной кампании 2024 года заменят около 20 тыс. изоляторов на 118 линиях электропередачи 220–500 кВ. Это позволит обеспечить надежную работу энергообъектов, от которых зависит электроснабжение потребителей в девяти регионах Приволжского федерального округа с общим населением около 15,5 млн человек.

Изоляторы являются неотъемлемой частью воздушных ЛЭП. Они предназначены для изоляции проводов и крепления их к опорам. Со временем из-за воздействия климатических факторов эти устройства теряют свою прочность. Для снижения рисков нештатных ситуаций выработавшие свой ресурс изоляторы меняются на прочные и высоконадежные аналоги, изготовленные из закаленного стекла.

Наибольший объем работ в 2024 году будет выполнен на ЛЭП, расположенных в Оренбургской области. Здесь энергетики заменят более 9 тыс. изоляторов. В том числе это объекты, задействованные в выдаче мощности Ириклинской ГРЭС, электроснабжении потребителей центральной и восточной части региона, инфраструктуры Южно-Уральской железной дороги.