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На Каскаде Кубанских ГЭС после капремонта ввели в работу третий гидроагрегат Егорлыкской ГЭС-2

28 февраля 2024, 14:00 472 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: ПАО РусГидро
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Фото: rushydro.ru

Фото: rushydro.ru

 На Егорлыкской ГЭС-2 Каскада Кубанских ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») ввели в работу гидроагрегат №3 мощностью 3,55 МВт. Гидроагрегат был остановлен 10 января для проведения планового капитального ремонта. За это время специалисты АО «Гидроремонт-ВКК» (подразделение в Невинномысске) отремонтировали лопасти, щелевые уплотнения рабочего колеса, провели типовой ремонт электро-гидравлического регулятора гидроагрегата, маслонапорной установки, турбинного подшипника, крышки турбины, направляющего аппарата и проточной части турбины. Выполнили ремонт электрической и механической части генератора: ротора, статора, системы торможения, воздухоохладителей генератора, системы технического водоснабжения и пожаротушения, провели ревизию системы возбуждения.

В 2024 году на Егорлыкской ГЭС-2 запланированы два капитальных ремонта. Ремонт гидроагрегата №4 начнут в апреле этого года. Всего по производственной программе в 2024 году будет выполнен капитальный ремонт шести гидроагрегатов на четырех гидроэлектростанциях Каскада Кубанских ГЭС.

Егорлыкская ГЭС-2  находится у поселка Левоегорлыкский Изобильненского района. Водозабор осуществлянтся из Буферного бассейна Егорлыкской ГЭС. На Егорлыкской ГЭС-2 установлены четыре гидроагрегата общей мощностью 14,2 МВт. В зависимости от водности Егорлыкская ГЭС-2 вырабатывает около 55 млн. кВт/ч. электроэнергии в год. Введена в эксплуатацию в феврале 2011 года. 

Егорлыкская ГЭС-2 оснащена самым современным гидросиловым и электротехническим оборудованием, изготовленным предприятиями российского и зарубежного энергомашиностроительного комплекса. На станции установлены современные системы и устройства автоматического управления, состоящие  из технологической автоматики, защиты, сигнализации, измерений и регистрации текущих параметров режима.

Егорлыкская ГЭС-2 позволяет не только использовать энергетический потенциал транзитного потока воды, но и решает важнейшие для данного региона природоохранные задачи:

  • защищает участок русла р. Егорлык ниже плотины буферного бассейна от размывов;
  • предотвращает возможное перекрытие русла р. Егорлык оползнями объемом около 12 млн. м³, что могло привести к заилению и трудностям нормальной эксплуатации Новотроицкого водохранилища - охладителя Ставропольской ГРЭС;
  • уменьшает вывод из сельскохозяйственного оборота пастбищных и пахотных земель;
  • улучшает экологическую обстановку и качество воды в р. Егорлык и Новотроицком водохранилище.

Направленный поток воды, проходя равномерно в течение суток через  все гидротехнические сооружения, гидроагрегаты Егорлыкской ГЭС-2 и ее переливную стенку, гасит скорость и сокращает размывание берегов р. Егорлык.

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Метки: РУСГИДРО, КАСКАД КУБАНСКИХ ГЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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