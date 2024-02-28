Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех поставил заказчикам более 100 IP-KVM коммутаторов для удаленного управления с одного рабочего места серверным оборудованием, персональными компьютерами и станками с числовым программным управлением. Аппаратура изготавливается на основе отечественных комплектующих и поставляется на объекты нефтегазовой и транспортной инфраструктуры.

IP-KVM (keyboard, video, mouse - «клавиатура, видео, мышь») коммутатор предоставляет полнофункциональный доступ к удаленному оборудованию: позволяет выполнять удаленное включение и выключение, перезагрузку, настройку первичного загрузчика и другого программного обеспечения.

Новая аппаратура обеспечивает управление удаленным оборудованием через web-интерфейс, таким образом установка специальных клиентов или драйверов на подключаемые устройства не требуется. Решение автоматизирует управление аппаратными комплексами, в том числе, не адаптированными для удаленного доступа. Также устройство дает возможность разграничивать доступ к управляемому оборудованию для разных категорий пользователей. Функционал коммутатора может быть расширен за счет установки дополнительных программных модулей, а ПО устройства способно обновляться дистанционно без подключения к Интернету в автоматизированном режиме.

IP-KVM коммутатор разработан и серийно выпускается НПП «Салют» (входит в «Росэлектронику»).