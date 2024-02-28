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"Россети Ленэнерго" выполнят ремонт наружного освещения в Рощино и Светогорске

28 февраля 2024, 17:15 316 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Ленэнерго

В рамках расширения комплекса оказываемых коммерческих услуг «Россети Ленэнерго» выполнят техническое обслуживание и ремонт сетей наружного освещения в городских поселениях Рощино и Светогорск Выборгского района Ленинградской области. Электросетевая компания выиграла соответствующие тендеры.

Энергетики обеспечат работоспособность сетей наружного освещения, в том числе осуществят контроль их состояния в рамках плановых и внеплановых осмотров, разработку и утверждение графиков работ по содержанию и текущему ремонту.

В перечень обслуживаемых объектов входят более 90 км воздушных линий электропередачи 0,4 кВ, 1 500 опор и 2 600 приборов уличного освещения. По требованию заказчика специалисты «Россети Ленэнерго» будут поддерживать процент работающих светильников не ниже 95 % от их общего объема.

«Россети Ленэнерго» оказывают дополнительные услуги муниципальным образованиям, бизнес-сообществу и населению не только по традиционным направлениям, связанным с проектированием, строительством и оперативно-техническим обслуживанием энергообъектов, но и в части формирования комфортной среды в населенных пунктах.

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Метки: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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