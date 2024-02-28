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"Россети Тюмень" подключили к электросетям в Тюменской области 5,7 тыс. новых клиентов

28 февраля 2024, 14:15 393 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Тюмень

В 2023 году «Россети Тюмень» подключили к электросетевой инфраструктуре более 5,7 тыс. новых абонентов в Тюменской области. Для электроснабжения бытовых потребителей энергетики построили свыше 200 км линий электропередачи и установили 124 трансформаторных подстанции. Суммарная выданная заявителям мощность составила 81 МВт.

Наибольший спрос на подключение энергоресурса сохраняется в Тюменском районе – там с января по декабрь 2023 года компания обеспечила электричеством 3,8 тыс. частных домовладений, что составило 67 % от общего количества присоединенных индивидуальных потребителей в Тюменской области. Контроль качества и количества передаваемой электроэнергии обеспечивают интеллектуальные приборы учета с функцией дистанционной передачи данных.

Технологическое присоединение к электрическим сетям – одно из приоритетных направлений деятельности системообразующей энергокомпании. Отметим, что всего в 2023 году проведено свыше 60 тыс. консультаций по вопросам технологического присоединения. Подать заявки на подключение электроэнергии жители Тюменской области могут очно через Центр обслуживания клиентов «Россети Тюмень» и онлайн – на сайте «Портал-ТП.РФ».

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Метки: РОССЕТИ ТЮМЕНЬ, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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