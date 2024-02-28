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"Россети" направят 3,5 млрд рублей на проекты в Челябинской области в 2024 году

28 февраля 2024, 16:30 356 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ПАО Россети
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ПАО «Россети»

Фото: ПАО «Россети»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин на рабочей встрече обсудили перспективы развития электросетевого комплекса региона.

Также они посетили модернизированный диспетчерский пункт Центра управления сетями ПАО «Россети Урал» в Челябинске. В его зоне ответственности находятся более 300 подстанций 35-110 кВ и порядка 8 тыс. км линий электропередачи.

В ходе реконструкции объект был полностью переоснащен. Для повышения эффективности контроля за функционированием распределительной сетевой инфраструктуры внедрено современное российское программное обеспечение, позволяющее уменьшить время реагирования на технологические нарушения.

«Это знаковый объект, который позволит нам быстрее реагировать на аварийные ситуации, соответственно, минимизировать потери, обеспечивать лучшую надежность – это очень важно сегодня, потому что каждый сбой вызывает всегда неудобство для жителей, потребителей, юридических лиц, промышленных предприятий. Поэтому введение Центра управления позволит все эти риски минимизировать. Я очень благодарен «Россетям», Андрею Валерьевичу Рюмину за то, что у нас в регионе такие программы реализуются», – сказал Алексей Текслер.

«Группа «Россети» синхронизирует свои планы с задачами, решаемыми в регионе. Сейчас особое внимание уделяем электроснабжению динамично развивающихся пригородов Челябинска и близлежащих районов. Планируем реконструкцию с увеличением мощности нескольких подстанций. Также традиционно в приоритете находятся проекты, нацеленные на рост надежности магистральных сетей и распределительного комплекса», – отметил Андрей Рюмин.

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Метки: РОССЕТИ УРАЛ
Отрасль: Электроэнергетика 
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